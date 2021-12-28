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28.12.2021 08:59
хорошая новость

Новый дом "Открытия"

Центральный офис банка "Открытие" в Уфе переехал в исторический центр города
Текст: Гульнара Хусаинова
Российская газета - Экономика Поволжья № 295(8646)
Теперь он находится в пространстве Арт-квадрат. В трехэтажном здании площадью более 1500 квадратных метров разместились просторная клиентская зона, кассовый узел, банкоматы, работающие в круглосуточном режиме.
Айдар Зубаиров и управляющий Отделением Банка России в Башкортостане Марат Кашапов открывают новый офис. Фото: Пресс-служба банка "Открытие" Айдар Зубаиров и управляющий Отделением Банка России в Башкортостане Марат Кашапов открывают новый офис. Фото: Пресс-служба банка "Открытие"
Айдар Зубаиров и управляющий Отделением Банка России в Башкортостане Марат Кашапов открывают новый офис. Фото: Пресс-служба банка "Открытие"

- Благодаря новой локации мы сможем обслуживать наших клиентов еще быстрее и качественнее, - рассказал управляющий банком "Открытие" в Республике Башкортостан Айдар Зубаиров. - Мы стремимся увеличить свою долю на рынке банковских услуг в регионе, у нас очень широкая линейка услуг для частных и корпоративных клиентов.

В оформлении офиса сочетаются фирменный стиль "Открытия" и современные тренды дизайна и эргономии. Простор и большое количество света, живые растения и натуральные материалы, игровая территория для маленьких посетителей - все это делает его комфортным для людей, которым необходимо решать важные вопросы, связанные с финансами. Компетенции и профессионализм сотрудников сделают визит в банк максимально эффективным.

На первом этаже расположилась зона обслуживания физических, юридических лиц. Здесь создано отдельное комфортное пространство для обслуживания премиальных клиентов. В зоне Private banking - несколько переговорных комнат и есть возможность перехода непосредственно в кассы для проведения конфиденциальных банковских операций.

Второй этаж занимают администрация, центр ипотечного кредитования. Третий - блок крупного инвестиционного, малого и среднего бизнеса, отдел по работе с проблемными активами, эквайринг, управление корпоративных продаж.

Современный банк не предполагает длинные очереди для своих посетителей. "Открытие" предлагает сервис предварительной записи на официальном сайте: достаточно оставить заявку и специалист будет ожидать клиента в назначенное время. В самом офисе работает электронная очередь. Все посетители могут пользоваться современной информационной системой. Специалисты банка обучают и работе в мобильном банке.

В отделении, находящемуся по адресу: город Уфа, улица Чернышевского, 88, посетители смогут выпустить кредитные и дебетовые карты, открыть вклады, оформить ипотеку, взять кредиты наличными на любые цели, получить консультации по страховым и инвестиционным продуктам, оставить на хранение свои ценные вещи.

Новая локация, большое количество торговых предприятий, кафе и ресторанов, смарт-офисов, художественных салонов, учебных заведений по соседству, удобный график работы - все это позволит банку "Открытие" наращивать базу, завоевывая лояльность большого числа потенциальных клиентов.

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