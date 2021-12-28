Детский омбудсмен РТ предложила использовать маткапитал для лечения

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предложила расширить сферу применения материнского капитала возможностью оплачивать дорогостоящие медицинские услуги. Обращение об этом направлено министру труда и социальной защиты и министру здравоохранения.

По мнению Волынец, один из членов семьи должен быть наделен правом использовать средства маткапитала для реабилитационных процедур или лечения, не входящих в перечень бесплатных услуг по полису ОМС. Она подчеркнула, что такой вывод следует из анализа поступающих обращений.

- В силу тех или иных причин семья сталкивается с неожиданно установленным ребенку сложным диагнозом либо частичной/полной утратой здоровья вследствие несчастного случая или дорожно-транспортного происшествия, что зачастую до момента установления инвалидности требует от родителей значительных финансовых затрат, - цитирует детского омбудсмена RT.

В своем обращении Волынец попросила министров рассмотреть вопрос об инициировании внесения дополнения в федеральный закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей". Уполномоченный по правам ребенка отметила, что применение маткапитала на эти цели должно быть возможно до установления статуса инвалидности.