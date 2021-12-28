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28.12.2021 23:25
Рубрика: Экономика

Дома культуры по стране меняются благодаря нацпроектам

Текст: Константин Бахарев, Валентина Зотикова, Надежда Столярчук
Российская газета - Федеральный выпуск № 296(8647)
Не так давно смотреть на многие дома культуры можно было лишь с печальным вздохом. Постепенно появляются новые эмоции.

Дома культуры меняются благодаря средствам, полученным по нацпроекту "Культура". Не так давно после долгожданного капремонта открылся дом культуры в селе Брод Пермского края. Его здание полностью обновилось. Появились большой танцевальный зал и помещение для репетиций. Теперь, не мешая никому, можно проводить несколько занятий одновременно. А это очень важно, так как в селе несколько творческих коллективов: ансамбли "Селяночка", "Росинка", "Капелька", группы "Кружева", "Горошины".

Фото: РИА Новости
В амурском селе в рамках нацпроекта "Культура" отремонтировали ДК

В поселке Мыс открылся общественно-культурный центр и социальный кинозал. А в 2022 году провести ремонт смогут 18 домов культуры Пермского края. На это выделят более 28 миллионов рублей из федерального и краевого бюджетов.

В Оренбургской области обновленный дом культуры стал лучшим новогодним подарком жителям Новоорска. Здесь работают 12 творческих коллективов и студий. Занимаются в них как взрослые, так и дети. Жители поселка (население Новоорска - 13 тысяч человек) радуются новым креслам в зрительном зале, акустическим плитам на потолке. И другим переменам.

С таким же настроением входят в свой дом культуры и жители отдаленного села Ак-Дуруг в Туве. Здесь создали новое культурное пространство. "Уверена, что каждый найдет возможность для отдыха, и занятий творчеством", - заметила директор дома культуры Чодураа Монгуш.

За три года по нацпроекту "Культура" отремонтировали и построили 943 дома культуры

Как отметил министр культуры и туризма Тувы Виктор Чигжит, в этом году на капремонты домов культуры выделили 55 миллионов рублей, в следующем получат более 38 миллионов.

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