На острове-граде Свияжск запустили интерактивную карту для туристов

В Татарстане индивидуальных туристов, путешествующих по России без помощи турагентств, становится все больше. И рынок активно на это реагирует. К примеру, одна из главных точек притяжения остров-град Свияжск на днях запустил интерактивную игру по острову под названием "Революционер".

- Приложение прежде всего сделано для подростков, чтобы они могли познакомиться с историей Гражданской войны в Поволжье, - говорит глава острова-града Артем Силкин. - На стадии завершения еще проект интерактивного гида по Свияжску. То есть человек, скачав приложение, гуляет в свое удовольствие, наслаждаясь различными историями и историческими справками о памятниках. Это будет и обзорная экскурсия, и две по экспозициям. Одна бесплатна, две другие, скорее всего, за небольшую плату, поскольку проект нужно на что-то содержать.

По словам Артема Силкина, проект задумали, чтобы уменьшить нагрузку на экскурсоводов. К тому же есть гости, которые не хотят ходить толпой. Подобные экскурсии для них становятся бесценными.

Хотя остров находится недалеко от Казани, добраться до него не так-то просто. Летом "метеоры" и "омики" часто забиты под завязку, но основной поток прибывает на собственных автомобилях либо с туристическими группами. Недавно для самостоятельных путешественников запустили интермодальный маршрут: с электрички до Свияжска заберет автобус, чье расписание синхронизировано с железнодорожным. Обратно - та же процедура. Все это привело к увеличению посетителей комплекса даже по сравнению с допандемийными временами.

- В этом году к нам приехали 894 тысячи человек, - говорит глава музейного комплекса. - В прошлом, сложном году мы приняли 490 тысяч гостей, а до этого - 723 тысячи. Так как Свияжск является памятником всемирного наследия ЮНЕСКО, то есть определенные ограничения по посещению. Когда мы делали расчеты для всемирной организации, то туристическая емкость составила не более одного миллиона туристов в год. Но сейчас за счет современных технологий и разведения туристических потоков мы готовы принимать до полутора миллионов.

Как всегда, на каникулы на острове придумали яркую программу с фольклорно-историческим уклоном. Особенным обещают сделать Рождество 7 января: с рассказом о традициях праздника и колядованием по дворам местных жителей.

Глава Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов сетовал, что из-за ковидных ограничений многие туристы отменяют брони в Татарстан и республика недосчитается гостей. Если раньше мест в гостиницах на новогодние праздники был аншлаг, то нынче 308 отелей и хостелов заполнены на 70 процентов.

В прошлом году Татарстан разрешил в новогоднюю ночь работу общепита, когда во многих регионах все было закрыто. Теперь для похода в кафе нужен QR-код, и даже в резиденцию Кыш-бабая -татарского Деда Мороза - родителей без заветного квадратика не пустят. Кроме того, QR-код необходим в общественном транспорте, хотя там его сейчас никто фактически не проверяет.

Определенные послабления все же есть. Ресторанам и кафе разрешили не закрывать двери на каникулах до часу, а в новогоднюю ночь и вовсе до трех утра. Правда, правоохранительные органы обещают строго наблюдать за исполнением антиковидных ограничений. .