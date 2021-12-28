Новый железнодорожный маршрут свяжет Йошкар-Олу и Санкт-Петербург

Из столицы Марий Эл на поезде теперь можно добраться до Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга. Время в пути до Северной столицы - 1 день и 12 часов. Запустили маршрут 28 декабря. Это произошло после пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась 23 декабря. В ходе нее журналистка "Марийской правды" Анастасия Петрова попросила главу государства рассмотреть такую возможность.

- Это просьба лично от меня. Из Йошкар-Олы на поезде можно уехать только до Москвы. Но очень хотелось на поезде в Нижний Новгород, Самару, Владимир. А то приходится пользоваться "Бла-бла-каром", - отметила женщина.

"Переговорю с Олегом Валентиновичем (Белозеровым, главой РЖД. - Авт.) сегодня - завтра. Надеюсь, удастся что-то сделать", - отметил глава государства. И уже на следующий день на сайте перевозчика открылась продажа билетов. Поезд будет отъезжать из Йошкар-Олы в 23.50. В Арзамасе один купейный и два плацкартных вагона перецепят к другому составу, следующему из Самары до Северной столицы.

На маршруте предусмотрены остановки в Нижнем, Иваново, Ярославле, Рыбинске

Поезда из столицы Марий Эл будут курсировать через день. На маршруте предусмотрены остановки в Нижнем Новгороде, Иваново, Ярославле, Рыбинске и других населенных пунктах. Правда, для тех, кто хочет доехать до Нижнего, удовольствие довольно сомнительное. Если дорога на машине или автобусе займет в среднем 4-6 часов, то на поезде придется проехать 14 с половиной часов. Да и стоит это в два раза дороже...

- У нас в Йошкар-Оле есть аэропорт, откуда можно улететь в разные города России, в январе состоится официальное открытие нового здания автовокзала, но мне показалось, что расширение железнодорожного сообщения очень важно для жителей республики. Скажем, тем же семьям с детьми не очень удобно ездить на автобусах, у кого-то есть аэрофобия, а возможности путешествовать на поезде не раскрыты, - призналась корреспонденту "РГ" Анастасия Петрова.