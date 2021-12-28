Продукты пермского "Уралхима" - среди ста лучших товаров России

Карбамид технический чистый производства филиала "ПМУ" АО "ОХК "Уралхим" стал лауреатом конкурса "100 лучших товаров России" и признан "новинкой года". Другой продукт филиала "ПМУ" - карбамид марки Б, который используется как минеральное удобрение, стал дипломантом конкурса.

Пермский карбамид безопасен для окружающей среды как в процессе производства, так и при использовании. Фото: ПМУ

- Мы гордимся тем, что наши продукты получили высокие награды. Карбамид производства пермского "Уралхима" славится своим качеством, - говорит директор филиала "ПМУ" АО "ОХК "Уралхим" в городе Перми Алексей Аверьянов. - В 2021 году филиал стал поставлять карбамид технический чистый как основной компонент для приготовления раствора AdBlue - реагента для очистки выхлопных газов дизельных двигателей автомобильного и морского транспорта. Производство подобной продукции для предприятия - это еще один способ внести вклад в защиту природы.

Пермский карбамид известен качеством благодаря более низкому содержанию биурета по сравнению с утвержденным в России ГОСТом. Контроль обеспечивается в лаборатории предприятия. Атомно-эмиссионная спектрометрия позволяет определять содержание веществ с точностью до 0,0001 процента и подтверждать требуемое качество продукта.

Карбамид марки Б - высокоэффективное гранулированное удобрение, содержащее необходимый для растений питательный элемент азот. Система производства этого продукта сертифицирована Международной ассоциацией производителей минеральных удобрений и учитывает отраслевые международные требования. Сертификат подтверждает: пермский карбамид безопасен для окружающей среды как в процессе производства, так и при использовании.

Прямая речь

Анатолий Деменев, и. о. директора ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Пермском крае":

- Продукция филиала "ПМУ" АО "ОХК "Уралхим" не случайно получила такие высокие награды. Подобным уровнем качества могут похвастаться немногие предприятия нашей страны. Благодаря работе пермского "Уралхима" всему Западному Уралу есть чем гордиться!

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