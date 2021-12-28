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28.12.2021 08:45

В Башкирии банковский сектор стал активнее кредитовать бизнес

Текст: Айгуль Камаева
Российская газета - Экономика Поволжья № 295(8646)
По итогам десяти месяцев 2021 года в Республике Башкортостан кредитование бизнеса выросло на 26 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, причем в сегменте малого и среднего предпринимательства рост составил 45 процентов. По мнению управляющего Отделением - Национальным банком по РБ Банка России Марата Кашапова, эти факты отражают восстановительные процессы в реальном секторе экономики и свидетельствуют об эффективности мер поддержки со стороны Правительства РФ и Банка России.

По данным Нацбанка РБ, объемы кредитования крупного бизнеса выросли на 19 процентов к аналогичному периоду 2020 года и достигли суммы 286 миллиардов рублей. Кроме того, сальдированный финансовый результат организаций республики в январе - августе 2021 года по сравнению с тем же периодом прошлого года вырос в 2,5 раза и достиг 226,1 миллиарда рублей.

Бизнес поделят по группам риска для банков

В период пандемии бизнес активно обращался в банки за реструктуризацией и рефинансированием ранее полученных кредитов. Но сегодня, по мнению Марата Кашапова, предпринимателям стоит обратить внимание на новые инструменты привлечения инвестирования: облигационные займы и краудфандинг. Первый инструмент пока не пользуется большим спросом у бизнесменов Башкирии: в регионе лишь несколько предприятий выпускают ценные бумаги для развития и финансирования своей деятельности. В основном это крупные организации с долгосрочными инвестпрограммами. Размер облигационного рынка республики сегодня уже около 130 миллиардов рублей, что соответствует пятой части кредитного портфеля банков.

- Величины вполне сопоставимые, - отметил Марат Кашапов. - На самом деле выпускать облигации несложно. Если освоить простейшую процедуру и войти в контакт с участниками фондового рынка, то всегда можно получить финансирование.

Что касается краудфандинга, или "народного" финансирования, то это более специфический инструмент финансирования, который только начинает развиваться. В России свыше 40 платформ, где идет сбор средств у населения на реализацию проекта или акции. Но в Башкирии пока нет ни одной. По мнению представителя Нацбанка РБ, краундфандинг и облигационные займы имеют большой потенциал, особенно среди малых и средних предприятий. Но пока бизнесменам недостает знаний и умений пользоваться ими.

- По мере роста финансовой грамотности представителей малого и среднего бизнеса, этот инструмент станет ими более востребован, они смогут сопоставить его условия с банковскими кредитами и сделать осознанный выбор. В этой связи Банк России регулярно проводит обучающие мероприятия, - подытожил Марат Кашапов. .

ЦИФРА

132 миллиарда рублей позаимствовал в банках малый и средний бизнес

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