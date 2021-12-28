В Оренбуржье рестораны в новогодние каникулы смогут работать круглосуточно

С сегодняшнего дня и по 10 января в Оренбуржье кафе, рестораны и другие точки общепита смогут работать без ограничения по времени. Раньше круглосуточный режим был разрешен только в новогоднюю ночь.

Соответствующие изменения внес в указ о мерах по противодействию распространению в Оренбургской области коронавирусной инфекции губернатор региона Денис Паслер.

Все остальные санитарные ограничения продолжают действовать. Запрет на работу кальянных и ночных продлен по 11 января.

С 11 января вновь вступит в действие запрет на оказание услуг общепита раньше 6.00 и позже 00.00. Исключение по-прежнему составят точки, работающие по доставке и на вынос, а также корпоративные столовые. В этот список входят и объекты общепита, расположенные на придорожных полосах, перед участками дорог, где введено временное ограничение и прекращение движения транспорта из-за неблагоприятных погодных условий.

Напомним, что проведение новогодних корпоративов в области допускается с 20 декабря по 9 января. Участникам необходимо предъявить QR-код.