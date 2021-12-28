В регионах поддерживают самозанятых

Многодетная мама Валентина Блеснова из поселка Новосемейкино под Самарой недавно оформила самозанятость и соцконтракт.

Одна из работ Валентины Блесновой для детского сада. В этом году она успешно начала свой маленький личный бизнес. Фото: из личного архива

Последние годы Валентина посвятила детям, стараясь украсить их жизнь в буквальном смысле. Так постепенно выпускные балы и вечера стали превращаться в мамины проекты. А этим летом ей попалась на глаза реклама соцконтракта. Начала разрабатывать бизнес-проект. Помогли в районном центре поддержки предпринимательства. А уже в ноябре Валентина получила 200 тысяч рублей на закупку оборудования и декора. Оформилась как самозанятая, чтобы работать как с рядовыми самарцами, так и с юрлицами.

"Сейчас заканчиваю первый дизайн-проект. Фирма заказала задник с Оскаром для новогоднего корпоратива", - рассказала "РГ" Валентина Блеснова. Она собирается учиться, как продвигать дело в соцсетях и выйти на целевую аудиторию. Уже узнала, что бесплатные занятия проводят в центрах "Мой бизнес".

В Вологодской области самозанятым предоставляли микрозаймы по льготной ставке от 3,38 процента. Около ста человек обратились за получением услуги по рекламе своей продукции в соцсетях. "Хорошая идея оказывать поддержку самозанятым через рекламу, - говорит самозанятая Юлия. - Это по-настоящему действенный способ найти клиентов и расширить деятельность".

Миллион рублей можно взять в кредит по ставке от 3,38 процента

Просмотры ее страницы в соцсети увеличились в десять раз. Сегодня Юлия известная в Вологде ведущая тренингов и семинаров. Девушка теперь ведет курсы и в других городах.

Самозанятые по льготной ставке могут арендовать помещение, землю, спецтранспорт, оборудование. Еще одна действенная мера поддержки - региональный интернет-магазин "Сделано на Вологодчине".