В России появится еще одна особая экономическая зона

Минэкономразвития подготовило проект постановления о создании особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Пермь". Ее планируется создать на территории Перми и Пермского муниципального района, следует из документа, опубликованного на портале нормативных правовых актов.

Планируется, что общий объем инвестиций потенциальных резидентов в ближайшие 10 лет превысит 10 млрд рублей. На создание необходимой инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в ОЭЗ до 2025 года из бюджета Пермского края будет направлено более 1 млрд рублей.

По словам замглавы Минэкономразвития Сергея Галкина, на территории ОЭЗ смогут работать предприятия, деятельность которых связана с химической промышленностью, машиностроением, обрабатывающим производством, переработкой пластика, IT, судостроением.

"Инвесторы документально подтвердили свои инвестиционные намерения и возможность финансирования проектов. В рамках их реализации планируется создание не менее 450 рабочих мест", - отметил чиновник.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что режим ОЭЗ будет действовать на протяжении 49 лет.

ОЭЗ создаются для развития промышленности, высокотехнологичных отраслей, туризма и портовой инфраструктуры. Налог на прибыль для всех типов ОЭЗ составляет 2% в федеральный бюджет и от 0 до 13,5% в региональные бюджеты; налог на имущество - 0% на 10 лет; транспортный налог - до 0% по решению региона.