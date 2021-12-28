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28.12.2021 15:12
Рубрика: Общество

В УГНТУ готовят инженеров будущего

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)
В век стремительно развивающихся технологий выпускники вузов должны не только обладать профессиональными знаниями и навыками, но и уметь адекватно и быстро реагировать на внешние вызовы и решать нестандартные задачи.
Фото: Пресс-служба УГНТУ Фото: Пресс-служба УГНТУ
Фото: Пресс-служба УГНТУ

Подготовкой таких кадров для ведущих отраслей промышленности занимается Уфимский государственный нефтяной технический университет. Так, проект, реализуемый в рамках участия вуза в программе ПРИОРИТЕТ-2030, направлен на подготовку инженеров опережающих технологий.

Фото: Пресс-служба УГНТУ
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- Речь идет не о новой специальности, а о методологии, которая позволяет обучать студентов в условиях меняющегося мира. Мы трансформируем традиционное образование, перестраиваем методы обучения и внедряем проектную деятельность, ставим перед ребятами задачи, максимально приближенные к реальным, не имеющие готовых решений. Проектно-ориентированное обучение - это мировой тренд, - рассказывает руководитель отделения "Нефтегазовый инжиниринг" Института нефтегазового инжиниринга и цифровых технологий (ИНИЦТ) УГНТУ Елена Туманова.

В УГНТУ разработали и применили интересный кейс масштабного проектно-ориентированного обучения. К участию в проекте были привлечены более 200 студентов. Перед ребятами стояла достаточно сложная даже для опытных специалистов задача: разработать проект цифрового завода. Каждый участник занимался собственным направлением: студенты разработали модель завода с учетом обеспечения надежности оборудования, продумав вопросы по его ремонту, "запустили" завод, описали эксплуатацию его основных блоков, презентовали виртуальную успешно функционирующую платформу завода и изготовили макет ее установки. Получился готовый VR-тренажер, который можно дополнять различными сценариями. Результаты впечатлили, и несколько студентов, занимавшихся созданием цифрового завода, после презентации были приняты на работу в ведущие технологические кампании и теперь участвуют в реальной проектной деятельности предприятий.

Фото: пресс-служба УГНТУ

Сейчас в рамках реализации проекта перед ребятами, которые обучаются в УГНТУ по инженерным направлениям подготовки, стоит задача создать цифровой комплекс сжижения природного газа. Студенты уже разработали и построили модель установки, а в следующем семестре они создадут виртуальный цифровой тренажер и презентуют результаты своей проектной деятельности. Эту работу будут оценивать не только преподаватели УГНТУ, но и представители индустриальных партнеров вуза.

Фото: https://ibw-bashkortostan.com/
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Со следующего учебного года проектно-ориентированное обучение инженеров опережающих технологий будет осуществляться на всех факультетах и во всех институтах УГНТУ, что позволит применять политехнический подход в инженерном образовании.

- Трансформация образования неизбежна. С помощью проектно-ориентированного подхода и тесного взаимодействия со стратегическими партнерами мы учим ребят на практике использовать полученные знания, искать информацию и новые способы применения уже известных технологий, адаптироваться к меняющейся реальности, а также грамотно презентовать свою работу. Это те самые компетенции, которые помогут им стать и оставаться востребованными специалистами, инженерами будущего, - подчеркнула Елена Туманова.

Фото: пресс-служба УГНТУ
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