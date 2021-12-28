Во всех педвузах страны появятся технопарки

Во всех 33 педагогических вузах страны готовы к открытию межфакультетские технопарки универсальных педагогических компетенций. Эти технологически насыщенные образовательные пространства должны обеспечить современные условия обучения, развивать педагогическую науку и совершенствовать методики преподавания. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на Всероссийском семинаре-совещании по повышению качества подготовки педкадров в Уфе.

Сегодня все технопарки готовы к открытию. Так, в Башкирском государственном педагогическом университете им. Мифтахетдина Акмуллы под межфакультетский технопарк выделен целый корпус университета. Здесь несколько площадок. Одна из них - просветительская: ее "ядром" станет лекторий Российского общества "Знание", где можно будет читать лекции как в онлайн, так и в офлайн-режиме. Кроме того, в технопарке оборудована коворкинг-зона и рабочие места для индивидуальной проектной работы.

В IT-зоне студенты смогут заниматься робототехникой, исследованиями в виртуальной и дополненной реальности, а в экспериментальной, соответственно, будут проходить различные опыты и испытания по физике, химии, рентгенографии и так далее. Кстати, посещать технопарк смогут не только студенты всех факультетов вуза, но и учителя - для повышения квалификации, а также школьники в рамках профориентационной работы.

- Педагогическим университетам в этом году крупно повезло: они получили технопарки. В начале 2022 года мы распахнем двери технопарков, что позволит нам организовать более тесное общение с учителями, а студентам даст больше компетенций - не только предметных, но и универсальных, - сказал председатель Совета ректоров вузов Республики Башкортостан, ректор БГПУ им. Мифтахетдина Акмуллы Салават Сагитов.