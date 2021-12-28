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28.12.2021 12:10
Рубрика: Общество

На Алтае археологи обнаружили хрустальное орудие древних скотоводов

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)

Ученые Алтайского государственного университета подвели итоги археологической экспедиции в Республику Алтай, где в Онгудайском районе они вместе с немецкими коллегами исследовали самую древнюю в Сибири стоянку скотоводов. Во время раскопок археологи обнаружили уникальное орудие труда из горного хрусталя, которое ранее не встречалось ученым, сообщает ТАСС.

Фото: iStock
Видео: Новосибирские археологи нашли древние изделия из хрусталя

По словам профессора кафедры археологии, этнографии и музеологии АлтГУ Сергея Грушина, поселение скотоводов, которое относится к "афанасьевской" культуре и датируется III-II тысячелетием до нашей эры, неплохо сохранилось. Особое внимание ученых оно привлекло тем, что здесь нет вкраплений других исторических эпох. Оно было "законсервировано" после того, как с гор, видимо, сошел каменный сель. Для "афанасьевской" культуры этот археологический памятник теперь является своего рода эталоном, по которому можно будет датировать и другие находки этого периода.

При раскопках этого древнего поселения археологи обнаружили керамические изделия, каменные орудия, кости животных, а также скребок из горного хрусталя. "Орудия труда из хрусталя - большая редкость, на Алтае они почти не встречаются", - отметил Грушин.

Вместе с алтайскими учеными в исследовании археологического памятника участвуют сотрудники Института Макса Планка (Германия). Теперь им предстоит провести ряд экспертиз и радиоуглеродных, палеогенетических анализов, чтобы точно датировать время существования этого поселения, определить, каких животных разводили древние скотоводы.

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