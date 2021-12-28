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28.12.2021 13:08
Рубрика: Происшествия

На Алтае 35-летняя мать получила срок за истязания восьмерых детей

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)

В Калманском районе Алтайского края районный суд приговорил 35-летнюю местную жительницу к четырем годам колонии за истязания собственных детей. Многодетная мать не кормила, плохо одевала и избивала своих отпрысков.

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- У осужденной восемь детей в возрасте от года до 16 лет, - рассказала помощница руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Елена Коновалова. - Но женщина не заботилась о них, даже о самых маленьких. Следователям удалось собрать достаточно доказательств, что с июня 2020-го по май 2021 года она постоянно употребляла спиртные напитки, на что тратила все детские пособия. Не покупала продукты и одежду детям, не заготавливала дров для отопления дома. Хозяйством занимались старшие дети: девочки готовили и убирали, мальчики собирали хворост, чтобы растопить печь. Двух старших дочерей женщина часто избивала и выгоняла из дома без теплой одежды. А 16-летнюю девочку и ее друзей еще и вовлекала в совместное распитие спиртных напитков.

Хотя горе-мать свою вину не признала, суд на основе доводов следствия признал ее виновной. Если судебное решение вступит в законную силу, то следующие четыре года она проведет в исправительной колонии общего режима.

Как сообщила помощница прокурора Алтайского края Мария Антошкина, все дети изъяты из семьи и отправлены в специализированные детские учреждения, а их мать лишена родительских прав.

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