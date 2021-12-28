Новосибирский производитель дверей победил на "Фабрике процессов"

Новосибирская компания "Дубрава-Сибирь", выпускающая межкомнатные двери, только недавно вошла в число участников нацпроекта "Производительность труда", однако уже успела завоевать первое место на соревнованиях, которые проводятся в Региональном учебном центре "Фабрика процессов".

Как рассказали в Агентстве инвестиционного развития Новосибирской области, приняв участие в конкурсе, компания не просто добилась необходимых показателей, но и перевыполнила план. Специалисты предприятия провели персональные переговоры с клиентом, чтобы отгрузить больший объем продукции, чем был заявлен в заказе.

- Это важная победа, ведь бережливое производство не предполагает складирование изделий на переделах и на складе готовой продукции, - говорит тренер-консультант Регионального учебного центра "Фабрика процессов" Полина Коленченко. - Если говорить о цифрах, команда за 20 минут сумела изготовить 19 изделий с выручкой 1,5 миллиона рублей и в 9 раз снизить себестоимость изделия. Тогда как изначально в заказе значились десять единиц товара. В первую очередь, этого удалось достичь за счет балансировки процесса - это самый показательный инструмент, позволяющий выровнять загрузку операторов и организовать их работу в соответствии с временем такта, которое в свою очередь задает темп производства в соответствии с заказом клиента.

Как поясняет Полина Коленченко, командой было определено, что каждый сотрудник должен выполнить свою операцию не более чем за 8 секунд. Была проведена специальная аналитика, выстроен хронометраж и те работники, которые оказались загружены больше чем на 8 секунд, были разгружены. Кроме того, было принято решение объединить нетрудоемкие операции. В итоге команда из семи человек побила рекорд по производству.

- По результатам аналитики команда решила освободить двух операторов от привычных трудовых обязанностей и направить их на тот участок, который будет приносить дополнительный доход, - отмечает Полина Коленченко. - В итоге два человека принесли около 150 тысяч рублей сверх ожидания. Таким образом, был побит рекорд не только по количеству производства, но и по выручке. Также рабочее пространство было организовано таким образом, чтобы сократить производственную площадь.

Фото: Агентство инвестиционного развития Новосибирской области

По оценкам экспертов, принятые меры заметно снизили себестоимость продукции, ведь освободившиеся площади можно пустить в аренду или организовать на них новую линию производства. Также из процесса был убран лишний инструментарий, выстроена простая логистика потока, значительно снижен процент брака - все это также сказалось на снижении себестоимости конечной продукции. Значительных успехов команда достигла, несмотря на то что, по словам ее руководителя Алексея Мартыненко, без большого желания входила в нацпроект "Производительность труда".

- У части коллектива был скептический настрой: чему нас могут научить, когда мы двадцать лет работаем в своей сфере? - вспоминает Алексей Мартыненко. - Да, ежегодно мы выпускаем около 400 тысяч дверей, но в последние годы столкнулись с тем, что замедлился рост производства. И наш руководитель производства предложил поучаствовать в нацпроекте "Производительность труда". Спустя месяц работы, мы уже видим куда идти, что нужно менять, в этом помогли специалисты Регионального центра компетенций.

Как подчеркивает глава "Дубрава-Сибирь", со временем и руководство и коллектив привыкает работать по определенной схеме. Но опытному человеку со стороны удалось увидеть, какие трудности испытывает предприятие на том или ином участке. Оказалось, что на потоке существенно теряется время, когда люди ждут окончания рабочих процессов.

- Казалось, что это нормально, но сегодня мы видим, что это возможность для роста, - говорит Алексей Мартыненко. - По плану в течение трех лет участия в нацпроекте мы должны увеличить производительность труда на 5-30 процентов. Но по оптимистичным прогнозам прирост в 30 процентов компания ожидает уже по итогам 2022 года. Кроме того, мы рассчитываем решить задачи по снижению перепроизводства и некорректных товарных запасов.

Справка

Главной задачей национального проекта "Производительность труда" стало обеспечение роста по этому показателю на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики России не ниже чем на 5 процентов в год. Этого показателя предстоит добиться к 2024 году за счет внедрения технологий бережливого производства. Исполнителем регионального проекта "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" в рамках нацпроекта стал Региональный центр компетенций в сфере производительности труда. Он был создан на базе Агентства инвестиционного развития Новосибирской области. Набор предприятий-участников нацпроекта продолжается, в ближайшие три года в него должно войти порядка двухсот новосибирских компаний.