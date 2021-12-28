В январе в России вступают в силу новые правила выплаты пенсий, сами выплаты увеличатся, а сигареты станут еще дороже. Об этих и других нововведениях - в материале "Российской газеты".

Вырастут страховые пенсии

Страховые пенсии с 1 января 2022 года вырастут на 5,9%. В результате средний размер выплат превысит 17 тысяч рублей, что почти на тысячу больше, чем в 2021 году.

Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с учетом индексации с 1 января 2022 года составит 6401 рубль. Это базовая часть пенсии, гарантированная государством. Далее размер пенсии увеличивается за счет накопленного трудового стажа и пенсионных коэффициентов. А при достижении человеком возраста 80 лет размер фиксированной выплаты автоматически удваивается.

Вступают в силу новые правила выплаты пенсии

1 января вступают в силу новые правила выплаты пенсий, утвержденные Минтрудом. Одно из основных нововведений - освобождение пенсионера от удержаний из пенсии в случае признания его банкротом.

"Пожилые люди все чаще берут кредиты, а потом оказываются не в состоянии их выплачивать. В настоящее время по судебным листам могут производиться удержания из пенсии. После принятия новых правил практика этих удержаний будет незамедлительно прекращена, если пенсионер будет признан банкротом", - пояснила "Российской газете" адвокат Ольга Сулим.

Федеральный закон также расширяет перечень беззаявительных действий при оформлении и получении социальных выплат:

- сотрудники органов служб занятости обязаны будут сами внести предложения по назначению досрочных пенсий. Это возможно, если человека уволили или его предприятие, организация закрылись, а до пенсии осталась пара лет, но при этом человек никак не может найти новую работу;

- беззаявительно будут назначаться пенсии по инвалидности, а также социальные доплаты;

- лицам, достигшим возраста 80 лет и являющимся получателями страховой пенсии по случаю потери кормильца, будет автоматически выбираться более выгодный вариант пенсионного обеспечения: страховая пенсия по случаю потери кормильца или по старости.

Кроме того, при выезде за пределы сельской местности у пенсионеров будет сохраняться "сельская надбавка" к фиксированной выплате.

С 1 января Пенсионный фонд раз в три года будет информировать мужчин, достигших 45 лет, и женщин, достигших 40 лет, о предполагаемом размере страховой пенсии по старости.

Вырастут прожиточный минимум и МРОТ

Величина прожиточного минимума в 2022 году составит 12 654 рубля. При этом для трудоспособного населения размер прожиточного минимума будет равен 13793 рублей, для пенсионеров - 10882 рубля, для детей - 12 274 рубля.

На основе федерального рассчитываются региональные прожиточные минимумы. Они используются для оценки нуждаемости граждан при предоставлении мер соцподдержки.

В свою очередь, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет до 13890 рублей. МРОТ служит ориентиром для установления зарплат - по закону нельзя платить зарплату ниже этого уровня.

Вырастет максимальное пособие по безработице

Максимальное пособие по безработице в 2022 году составит 12792 рубля, условия для его назначения останутся прежними. Оно начисляется в первые три месяца потерявшим работу гражданам, которые в течение года встали на учет в центре занятости.

Сумма пособия зависит от среднего заработка. В первые три месяца оно составляет 75% от среднего заработка, но не более максимального размера. В следующие три месяца (для предпенсионеров - четыре месяца) оно выплачивается в размере 60% от среднего заработка, но не более 5 тысяч рублей.

Затем начисляется пособие по безработице в минимальном размере (в 2022 году оно не изменится и составит 1500 рублей).

Перечень районов Крайнего Севера скорректируют

С 1 января будет действовать единый перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Список необходим, в первую очередь, для того, чтобы проживающие в условиях Крайнего Севера люди получали установленные законами льготы и надбавки.

К районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям отнесены отдельные города, городские округа, муниципальные округа и районы Алтая, Бурятии, Карелии, Коми, Тывы, Забайкальского, Красноярского, Хабаровского, Пермского, Приморского краев, Амурской, Архангельской, Иркутской, Сахалинской, Томской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также всей Якутии, Магаданской, Мурманской областей, Ненецкого, Чукотского, Ямало-Ненецкого автономных округов и всего Камчатского края.

Работавшие на Крайнем Севере мужчины могут уходить на пенсию в 60 лет, а женщины - в 55 лет. Главное условие - отработать определенное время в подобных местностях (15 лет - для районов Крайнего Севера, 20 лет - в приравненных к ним).

У "северян" выше и сама пенсия. Так, фиксированная выплата к одному из видов страховой пенсии "северян" - по старости, инвалидности или по случаю потери кормильца - увеличивается на соответствующий районный коэффициент, который устанавливает правительство.

Больничные листы будут оформляться в электронном виде

С 1 января электронный больничный лист станет обязательным. Его врачи будут подписывать электронной подписью и размещать в информационной системе Фонда социального страхования. Привычный бланк бумажного бюллетеня отменяется, по требованию пациента на бумаге ему предоставят выписку с номером цифрового документа.

Система электронного документооборота ФСС будет автоматически оповещать работодателей о том, что работник заболел. После закрытия больничного пособие за период нетрудоспособности поступит напрямую из средств ФСС.

Максимальный размер пособия по больничному в 2022 году составит 2572 рубля 60 копеек в день или около 80 тысяч рублей в месяц. Размер выплаты напрямую зависит от среднего заработка за последние два года.

У россиян появятся индивидуальные кредитные рейтинги

С 1 января вступают в силу изменения в закон "О кредитных историях", в рамках которых у россиян появятся индивидуальные кредитные рейтинги. Это числовое значение, которое характеризует платежеспособность клиента. Рассчитывать показатель будут бюро кредитных историй.

"Вводится единая шкала - от 1 до 999 баллов, вводятся жесткие требования к интерпретации значения рейтинга - 4 единых категории - от низкого до очень высокого", - уточнил гендиректор БКИ "Эквифакс" Олег Лагуткин.

Замдиректора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин уточнил, что новые правила помогут клиентам банка оценить шанс на получение кредита. Кроме того, кредитный рейтинг может помочь снизить последствия мошеннических действий, например, если на клиента "повесили" кредиты.

Бизнес сможет заплатить налоги одним платежным поручением

Возможностью заплатить налоги "авансом" теперь смогут воспользоваться компании, и индивидуальные предприниматели. Закон о расширении механизма Единого налогового платежа (ЕНП) вступает в силу с 1 января, в 2022 году бизнес сможет применить его в рамках эксперимента.

ЕНП - это аналог электронного "авансового кошелька", куда можно добровольно и заранее перечислять деньги для уплаты налогов. Налоговики распределят эти деньги уже самостоятельно (в первую очередь будут погашены задолженности, если они есть).

Сейчас каждый платеж, предусмотренный Налоговым кодексом, организации и предприниматели перечисляют в бюджет отдельным платежным поручением. Из-за того, что для разных транзакций предусмотрены различные банковские реквизиты, налоги, пени и штрафы уплачиваются отдельно друг от друга.

Бизнес сможет воспользоваться ЕНП с 1 июля по 31 декабря 2022 года на добровольной основе. Для этого необходимо будет подать в электронной форме заявление в налоговый орган по месту нахождения организации или проживания ИП.

Получить остаток налогового вычета станет проще

Неиспользованный остаток имущественных налоговых вычетов по расходам на приобретение жилья и (или) уплату процентов с 1 января 2022 года можно будет получить в упрощенном порядке.

Так, по итогам года в отношении всех лиц, у которых есть неиспользованный остаток имущественного налогового вычета, Федеральная налоговая служба (ФНС) автоматически проведет проверку всех условий и при наличии возможности получения вычета сформирует в "Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц" предзаполненное заявление для подписания, сообщили "Российской газете" в ФНС. Представление дополнительно декларации 3-НДФЛ и каких-либо подтверждающих документов в таком случае не требуется.

Вступают в силу новые предельные индексы по тарифам ЖКХ

С января вступают в силу новые предельные индексы изменения этих платежей, рассчитанные для каждого региона. В результате с июля плата за коммунальные услуги в среднем по России вырастет примерно на 4%.

Сильнее всего повысятся платежи в Чечне - на 6,5%. На втором месте - Санкт-Петербург с подорожанием на 6,3%. Далее следуют Крым с Севастополем и Татарстан, где тарифы подрастут на 6,2%.

Минимальное подорожание ожидается в Свердловской области - на 2,9%, Марий Эл (на 3,2%) и на Чукотке (3,3%).

Субсидии на квартплату смогут получить даже должники

С января упрощается порядок оформления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Теперь их смогут получить даже должники.

Как пояснили в Минстрое, не смогут оформить субсидии только те, у кого долг по квартплате взыскан судом и задолженность подтверждается вступившим в силу судебным актом.

Еще одно нововведение - желающих оформить субсидии освободят от сбора документов об отсутствии долгов. Органы власти сами запросят эту информацию.

Оформить субсидию могут семьи, где на оплату жилищно-коммунальных услуг уходит более 22% дохода. Некоторые регионы установили более низкую планку.

В России официально появится сельский туризм

В законе "Об основах туристской деятельности" появится понятие "сельский туризм". Работать в этой сфере смогут сельхозпроизводители в сельской местности, малых городах с численностью населения до тридцати тысяч человек.

Туристам предложат посетить села и небольшие города для отдыха, знакомства с сельскохозяйственной деятельностью, приобщения к традиционному укладу жизни.

Сельские жители смогут размещать туристов в гостевых домах, проводить экскурсии и оказывать другие услуги.

Минимальная цена пачки сигарет станет выше

С 1 января единая минимальная цена (ЕМЦ) за пачку сигарет увеличится на четыре рубля - со 108 до 112 рублей. Ниже этой цены продавать сигареты нельзя.

ЕМЦ рассчитывается на основе минимальной ставки акциза за 1 тыс. штук сигарет и папирос, ставки НДС и повышающего коэффициента 1,4. А поскольку акцизы вырастут с 1 января на 4%, вырастет и минимальная цена. Она была введена на сигареты по аналогии с алкоголем с 1 апреля 2021 года для борьбы с нелегальным рынком: все, что продается ниже этой цены, автоматом считается нелегальной продукцией.

Повысится соответственно и средняя цена за пачку сигарет - примерно на 5-10 рублей до 145-150 рублей, ранее подсчитывали для "РГ" в Национальном союзе защиты прав потребителей.

Фруктовые вина исчезнут из магазинов

С 1 января фруктовые вина не из винограда окажутся в России вне закона. Слово "вино" и производные от него слова и словосочетания запрещается использовать на этикетке (контрэтикетке, кольеретке) и в наименовании алкогольных напитков, полученных брожением иного, чем виноград, плода. Такая продукция будет считаться фальсифицированной. С нового года эти напитки должны называться "плодовая алкогольная продукция".

Все остатки фруктовых вин производители должны были распродать до 1 октября 2021 года. Розница должна прекратить реализацию фруктовых вин до конца 2021 года.