В нацпроект "Производительность труда" вошло 50 новосибирских компаний

Число предприятий Новосибирской области, ставших участниками национального проекта "Производительность труда", преодолело пятый десяток. Как рассказали в Агентстве инвестиционного развития Новосибирской области, половина из них уже завершили полугодовой этап реализации проекта.

На сегодняшний день подавляющее количество участников нацпроекта относятся к обрабатывающим производствам. Однако среди новосибирских компаний, сделавших ставку на повышение собственной эффективности, есть и сельскохозяйственные предприятия, и представители строительной отрасли, и те, что оказывают транспортно-логистические услуги, и торговые фирмы.

- Новосибирская область вошла в проект в качестве пилотного региона с 2019 года, - отмечает министр экономического развития региона Лев Решетников. - У нас действует Федеральный центр компетенций, создан и работает Региональный центр компетенций. На старте проекта были сложности, приходилось уговаривать компании, и за первый год в него вошли около десятка предприятий. Сейчас это уже полсотни участников, которые прошли обучение, оптимизировали производственные процессы и добились значительных результатов. По плану к 2024 году мы должны довести количество участников до двухсот.

По словам главы областного минэкономразвития, предприятия, вошедшие в проект "Производительность труда", получают поддержку по ряду направлений. В первую очередь, это анализ производственных процессов со стороны компетентных специалистов в сфере бережливого производства, понимающих, как выстроены эффективные производственные процессы в современном мире. Во-вторых, это обучение сотрудников и подготовка менеджеров, которые будут заниматься повышением производительности на конкретном предприятии. В-третьих, льготные кредиты на модернизацию под 1 процент на пять лет в сумме до 300 миллионов рублей.

- Нацпроект "Производительность труда" сегодня несколько недооценен, хотя имеет важнейшее значение для экономики, - уверен Лев Решетников. - По сути, производительность - это объем продукции, выпущенный за определенный период времени усилиями определенного количества человек. Специалисты утверждают, что по этому показателю Россия значительно отстает от многих стран, но вместе с тем у нас есть большой потенциал для роста.

Это доказывают и первые результаты, которых достигли в рамках нацпроекта новосибирские компании. Так, Новосибирский картонно-бумажный комбинат, выпускающий гофрокартон и упаковку, а также специализирующийся на переработке макулатуры, повысил выработку на одного сотрудника на 40 процентов, попутно сократив количество полуфабрикатов на заводе на 38 процентов. Одно из передовых сельхозпредприятий "Сибирская нива" более чем на 10 процентов увеличило надой молока на одну фуражную корову и на 30 процентов повысило выработку на одного сотрудника.

Фото: Агентство инвестиционного развития Новосибирской области

- Среди наиболее интересных кейсов можно назвать компанию "Файбер Трейд", производителя телекоммуникационного оборудования, - говорит Лев Решетников. - У них более чем в два раза увеличился объем производства и на 30 процентов снизился объем незавершенного производства. Есть серьезные успехи и у строительных предприятий, заметно снизивших объемы незавершенного производства, время протекания процессов. А, например, логистическая компания "Байт Транзит" на 23 процента сократила время обслуживания клиентов, на 21 процент снизила время приемки и выдачи грузов.

Как подчеркивает руководитель регионального министерства, в конечном счете все это не просто ускоряет экономические процессы в деятельности предприятий, но и приводит к увеличению их прибыли.