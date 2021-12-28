В Новосибирске создали ходули для восстановления после инсульта

Новосибирские ученые разработали высокотехнологичные ходули для восстановления пациентов после травм или инсульта.

Реабилитационная машина позволит перенесшему тяжелое заболевание человеку в два раза быстрее встать на ноги. Ходули равномерно распределяют нагрузку на суставы и мышцы пациента, что значительно ускоряет восстановление.

- Машина представляет собой экзоскелет, только "наоборот", - рассказал "РГ" доцент кафедры проектирования технологических машин и кафедры теоретической и прикладной информатики НГТУ НЭТИ Алексей Цыгулин. - Мы закрепляем пациента в специальной конструкции, которая начинает выполнять движения, характерные для ходьбы.

В результате подобных тренировок у человека разрабатываются нервные окончания, и он "вспоминает" как правильно ходить в вертикальном положении.

- С помощью электроприводов мы можем имитировать ходьбу достаточно точно, в отличие от зарубежных аналогов, где ногами человека управляют ассистенты, - говорит Цыгулин.

Опытный образец высокотехнологичных ходуль уже прошел испытания. В настоящее время ученые работают над тем, чтобы усовершенствовать конструкцию и сделать ее дешевле.

Реабилитационную машину ученые создают в рамках федеральной программы "Приоритет 2030", которая поможет команде разработчиков привлечь к проекту медицинских партнеров.