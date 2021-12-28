В новосибирской больнице появилась ванна для маломобильных пациентов

В последние годы в рамках модернизации российского здравоохранения медицинские учреждения получили самое современное оборудование, позволяющее осуществлять высокоточную диагностику, проводить сложнейшие операции. На это направлены миллиарды рублей. Но уход за больными по-прежнему оставляет желать лучшего и требует не менее масштабной работы. Заботясь о комфорте для пациентов, необходимо обращать внимание и на такие "важные мелочи", которые имеют значение для скорейшего выздоровления людей.

В новосибирской городской клинической больнице №2 появился аксессуар, который пока крайне редко встречается в российских стационарах. Речь идет о ванне, но не обычной, а для пациентов, перенесших острые нарушения мозгового кровообращения. Этому новшеству здесь рады почти как дорогостоящему диагностическому прибору. Ведь медицинским сестрам, которые ухаживают за маломобильными людьми, перенесшими, например, инсульт, помочь подопечному помыться - весьма непростая задача. Хотя бы потому что человека часто нужно буквально на руках пересадить из инвалидной коляски в ванну. Специализированная ванна решает эти проблемы, делая гигиеническую процедуру легкой и удобной как для пациентов, так и для медицинского персонала.

Первое, что радует медицинских работников: в отличие от обычной, такая ванна снабжена дверцей, через которую человек с ограниченными возможностями здоровья может переместиться из коляски либо самостоятельно, либо с минимальной помощью медсестры. Дверца герметично закрывается и ванну можно полностью заполнить водой. Душ работает в трех режимах, что обеспечивает высокое качество гигиенической обработки. Для безопасности и удобства предусмотрена нескользящая ручка, за которую удобно держаться при перемещениях, а также подголовник для того, чтобы пациент мог принять максимально удобную позу. Основной материал - акрил - легок, прочен и хорошо держит тепло.

Новинку в городскую клиническую больницу поставила группа компаний SKY Group. Чтобы соответствовать требованиям времени и критериям прогрессивного бизнеса, руководители и специалисты SKY Group всегда обращают внимание на новые технологии, появившиеся на мировом рынке. Ежегодно представители группы компаний посещают выставки и конференции в Китае, Турции, Иране и других странах. О специализированных ваннах для людей с ограниченными возможностями здоровья президент SKY Group Владимир Литвинов узнал во время одной из зарубежных командировок и по заказу депутатов Законодательного собрания Новосибирской области организовал поставку такого оборудования в Новосибирск.

- К сожалению, передовой мировой опыт недостаточно активно применяется в нашей стране. Кто-то считает эту практику слишком рискованной, а кто-то просто плохо осведомлен о новых разработках, появившихся за рубежом. Это весьма опрометчиво. Не надо бояться учиться лучшему, перенимать новое и прогрессивное. Давайте ознакомимся, опробуем у себя, посмотрим , как действует инновационное оборудование или технология. И, убедившись в эффективности, будем массово внедрять и распространять. Конечно, если есть возможность, нужно производить отечественные аналоги, заниматься импортозамещением. Главное - видеть новые интересные и полезные возможности и делать их доступными в нашей стране для наших людей.

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