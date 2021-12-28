Матвиенко предостерегла власти Кисловодска от сносов и новоделов

Кисловодск за последние годы стал комфортнее и красивее благодаря комплексному развитию. Такое мнение высказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая находится в городе с рабочим визитом.

"С каждым годом Кисловодск меняется в лучшую сторону, вводятся новые объекты благоустройства, реставрируются здания, строятся новые санатории. В целом идет, я бы сказала, комплексная перезагрузка. Очень важно, чтобы при этом был сохранен исторический облик зданий Кисловодска, чтобы это не было попыткой снести и построить новоделы, я знаю, что жители очень чувствительно к этому относятся", - сказала Матвиенко.

Спикер Совфеда, которая уже семь лет лично курирует работы по благоустройству Кисловодска, отметила проекты, которые были реализованы за последнее время. Так, почти полностью наполнено водой Старое озеро. "На весну остались работы по благоустройству и созданию пляжной инфраструктуры", - добавила она.

Кроме того, модернизирован проспект Ленина. "Выполнен колоссальный объем работы, все сделано качественно и добросовестно. Еще осталось выполнить часть работ, например, озеленение, которое надо делать по сезону. Мы договорились, что будем советоваться с жителями Кисловодска, учитывать их мнение и пожелания", - добавила Валентина Матвиенко.

По ее мнению, очень важно, что из одной части города в другую можно комфортно добраться пешком. "Это правильная философия для курортного города", - подчеркнула политик.

Она поблагодарила главу правительства России Михаила Мишустина, который после обращения губернатора Ставропольского края нашел возможность выделить немалую сумму, чтобы сделать комплексный проект работ на проспекте Ленина вместе с заменой всех подземных коммуникаций.