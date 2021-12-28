Новости

Стрельба у ТЦ в Москве попала на видео 18:45
Китай обвинил США в нарушении международного космического права 18:34
В России начали тестировать качество госуслуг 18:34
Росреестр разрабатывает законопроект о невостребованных сельхозземлях 18:33
Голикова заявила о снижении числа нарушений в интернатах 18:24
"Газпром" анонсировал строительство в Петербурге новой башни-гиганта 18:21
Матч Евролиги между "Олимпиакосом" и ЦСКА перенесен из-за COVID-19 18:00
Матвиенко предостерегла власти Кисловодска от сносов и новоделов 17:54
Голикова напомнила о новых правилах в организации школьного питания 17:41
Роскомнадзор включил Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов 17:35
Попова допустила ухудшение ситуации с COVID-19 после Нового года 17:29
Подлодка "Кронштадт" завершила первый этап заводских испытаний 17:28
Власти Москвы предложили снизить нештрафуемый порог превышения скорости 17:27
В Москве неизвестные открыли стрельбу в ТЦ "Принц Плаза" 17:24
Самолет МС-21 получил базовый сертификат типа 17:23
Попова: Только два субъекта РФ достигли коллективного иммунитета в 80% 17:22
В России запустят пилот по сохранению репродуктивного здоровья 17:22
В Ростовской области на трассе М-4 "Дон" в ДТП попали 15 автомобилей 17:21
На границе с Беларусью сконцентрировано до 15 тысяч польских силовиков 17:19
Майгуров рассказал, сколько золота смогут взять биатлонисты на Олимпиаде 17:19
В Военном университете открыли памятник маршалу Жукову 17:11
Лукашенко на саммите СНГ поднял вопрос о ситуации с COVID-19 17:06
Первый полет самолета "Байкал" состоится в начале 2022 года 17:03
Попова: Тенденция к спаду заболеваемости COVID не прекращается 16:57
Минздрав: В России провакцинировано против коронавируса 78 млн человек 16:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Пять проектов, которые стоит не пропустить по ТВ в новогодние праздники
Пять проектов, которые стоит не пропустить по ТВ в новогодние праздники
Главным остается настроение надежды: ВЦИОМ подвел итоги уходящего года
Главным остается настроение надежды: ВЦИОМ подвел итоги уходящего года
Как встречали Новый год классики отечественной литературы
Как встречали Новый год классики отечественной литературы
28.12.2021 17:54
Рубрика: Власть

Матвиенко предостерегла власти Кисловодска от сносов и новоделов

Текст: Дмитрий Гончарук
Фото: Пресс-служба Совета Федерации Фото: Пресс-служба Совета Федерации
Фото: Пресс-служба Совета Федерации

Кисловодск за последние годы стал комфортнее и красивее благодаря комплексному развитию. Такое мнение высказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая находится в городе с рабочим визитом.

Валентина Матвиенко предложила оценивать вкус и стиль мэров

"С каждым годом Кисловодск меняется в лучшую сторону, вводятся новые объекты благоустройства, реставрируются здания, строятся новые санатории. В целом идет, я бы сказала, комплексная перезагрузка. Очень важно, чтобы при этом был сохранен исторический облик зданий Кисловодска, чтобы это не было попыткой снести и построить новоделы, я знаю, что жители очень чувствительно к этому относятся", - сказала Матвиенко.

Спикер Совфеда, которая уже семь лет лично курирует работы по благоустройству Кисловодска, отметила проекты, которые были реализованы за последнее время. Так, почти полностью наполнено водой Старое озеро. "На весну остались работы по благоустройству и созданию пляжной инфраструктуры", - добавила она.

Кроме того, модернизирован проспект Ленина. "Выполнен колоссальный объем работы, все сделано качественно и добросовестно. Еще осталось выполнить часть работ, например, озеленение, которое надо делать по сезону. Мы договорились, что будем советоваться с жителями Кисловодска, учитывать их мнение и пожелания", - добавила Валентина Матвиенко.

По ее мнению, очень важно, что из одной части города в другую можно комфортно добраться пешком. "Это правильная философия для курортного города", - подчеркнула политик.

Она поблагодарила главу правительства России Михаила Мишустина, который после обращения губернатора Ставропольского края нашел возможность выделить немалую сумму, чтобы сделать комплексный проект работ на проспекте Ленина вместе с заменой всех подземных коммуникаций.

В регионах Власть Работа власти Регионы Законодательная власть Совет Федерации Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

Главное сегодня

Владимир Путин назвал создание СНГ оправданным шагом
Власти Москвы предложили снизить нештрафуемый порог превышения скорости
Косачев: Нет никакого смысла в военной операции против Украины
Минздрав уточнил рекомендации по лечению коронавируса
Чижов: Затягивание сертификации "СП-2" - проблема потребителей в ЕС
Пресс-конференция Владимира Путина. Главное
Любые соцвыплаты запретят списывать за долги