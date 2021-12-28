На Ставрополье фермеры запустят производство икры улиток

На Ставрополье определили обладателей гранта "Агростартап" - 13 фермеров из девяти муниципалитетов региона получили на развитие бизнеса около трех миллионов рублей. В борьбе за государственные дотации аграрии не только представляли детально просчитанные бизнес-планы, но и старались удивить необычными идеями. Корреспонденты "РГ" выяснили, какие проекты оказались наиболее интересными.

На хуторе Садовом Минераловодского городского округа находится единственная в Ставропольском крае и одна из первых в России улиточных ферм. В хозяйстве выращивают не только "породистых" моллюсков из-за рубежа, но и местные виды, которые на вкус ничем не уступают импортным собратьям. Глава КФХ Артем Храмов рассказал, что, получив грант, здесь займутся и вовсе невиданным деликатесом - икрой улиток.

- Икра улиток по цене сопоставима с осетровой. Один грамм готовой продукции стоит около трех-четырех евро. Мы планируем продавать ее примерно по одному доллару за грамм. Сейчас подобной экзотикой в России никто не занимается, - говорит Храмов.

Рынки сбыта столь необычной продукции еще придется наладить. А вот мясо моллюсков, которое еще недавно было экзотикой в РФ, теперь хозяйство поставляет во многие регионы страны.

В хозяйстве сначала разводили обычных российских виноградных улиток: решили не рисковать и попробовать свои силы на них. Однако для промышленного разведения эти моллюски не так хороши, как выведенные селекцией. Они созревают дольше - в течение 15 месяцев, и мясо у них достаточно жесткое.

В 2020 году в хозяйство приехало маточное поголовье улиток из Ливана. Раньше таких поставок не было: в Россию никогда прежде не завозили живых улиток из-за рубежа. Храмов и тут оказался первопроходцем.

- Нам удалось договориться об организации данного процесса с Ростехнадзором и министерствами сельского хозяйства России и Ставрополья. Привезли селективный вид улитки Helix Аspersa Muller. Взрослые особи весят около десяти граммов, созревают в течение восьми месяцев. Мясо у них считается очень вкусным, - говорит Артем.

По словам Храмова, начинающему фермеру нужно не меньше пяти миллионов рублей, чтобы открыть улиточную теплицу на площади в тысячу квадратных метров. Необходимо купить или арендовать участок, оборудовать комплекс и наладить поставку кормов. Все, что требуется, есть в России. Например, корма Артем закупает на соседней комбикормовой фабрике. Там изготавливают еду для улиток по рецептуре, которую им предоставил фермер: пропорции ингредиентов оказались удачными, и мясо даже ставропольских моллюсков стало гораздо нежнее. Питаются брюхоногие вполне обычными продуктами - тыквенными семечками, жмыхом, кукурузой. Рацион должен содержать кальций и витамины.

- Улитководство очень прибыльное направление. Конечно, затраты нельзя назвать мизерными, но рентабельность высокая, особенно если говорить не только о продаже готового урожая, но и о переработке, - уверен глава КФХ.

Семейство Печеникиных из станицы Расшеватской Новоалександровского района свой грант потратит на развитие птицеводства на своем подворье. Виктор Печеникин с женой и сыном занимаются фермерством уже давно, но благодаря "Агростартапу" значительно расширят производство.

Чтобы получить грант, аграрий должен жить в сельской местности и иметь бизнес-план, в котором указано, на что он потратит государственные деньги

Обязательное условие для получения гранта - бизнес-план. Печеникины запланировали покупку 700 кур. Затем ежегодно будут увеличивать поголовье на 10-15 процентов, пока оно не достигнет 1600 птиц.

- Сейчас определяемся с породой кур, советуемся со знакомыми и специалистами министерства сельского хозяйства края. Пока что закупаем стройматериалы, чтобы весной модернизировать помещения, - говорит Виктор Печеникин.

По его словам, без гранта они бы на такой стартап не решились, но условия софинансирования "девять к одному" с участием государства оказались привлекательными.

Еще один проект в области птицеводства, реализуемый на Ставрополье благодаря "Агростартапу", - это экоферма "Мама-перепелка". Авторы идеи - семейство Кумировых - сейчас держат хозяйство в Пелагиаде, но, получив грант, десятикратно увеличат поголовье и переберутся в поселок Нижнерусский под Ставрополем. Деньги фермеры потратят на оборудование и новые блоки, в которых будут жить перепелки.

- Труд человека будет минимизирован. Хватит буквально трех сотрудников для обслуживания перепелиной фермы в 100 тысяч голов, - рассказывает Наталья Кумирова.

Кумировы решают вопрос с арендой земли, которую в будущем выкупят. Наталья осваивает бухгалтерию, разбирается с налогообложением и учится всему, что необходимо знать при масштабировании маленького личного подсобного хозяйства в большое предприятие.

Одним лишь производством перепелиного яйца и мяса Кумировы заниматься не хотят. В планах - агротуризм.

- Мы хотим открыть экоферму, где люди смогут не только покупать чистые продукты, но и отдыхать. Хотим разработать новый маршрут, создать единственный в России музей яйца. Будущие посетители смогут попробовать на вкус перепелиное и страусиное яйцо, узнать об их полезных свойствах. Но не все экспонаты станут съедобными. Мы представляем яйцо как начало жизни на земле, это будет интересно как с исторической, так и с биологической точки зрения, - говорит фермер.

Кстати

За три года с начала действия госпрограммы гранты "Агростартап" на сумму 176 миллионов рублей в Ставропольском крае получили 60 фермеров. Для некоторых эти средства стали фундаментом собственного дела, для кого-то - способом его укрупнения. Деньги предоставлены на конкурсной основе в соотношении 10 процентов собственных финансов и 90 процентов средств гранта.

Чтобы получить грант, аграрий должен жить в сельской местности и иметь бизнес-план, в котором указано, на что он потратит государственные деньги: на приобретение техники и оборудования, строительство и ремонт помещений, закупку сельхозживотных и так далее.

- "Агростартап" поддерживает молодых предпринимателей, работающих в сельской местности, и дает толчок к дальнейшему росту и развитию их хозяйств. Поэтому за получением гранта могут обращаться как главы КФХ, так и владельцы личных подсобных хозяйств, зарегистрированных на сельской территории региона, - заявил заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Виктор Фетисов.