На Ставрополье мужчина открыл стрельбу в больнице

В городе Светлограде Петровского городского округа Ставропольского края неизвестный мужчина с оружием в руках ворвался в районную больницу. Как сообщил губернатор региона Владимир Владимиров, нападавший был пьян.

- По предварительной информации, сегодня мужчина, находящийся в состоянии опьянения, заперся в кабинете в здании местной ЦРБ и выстрелил несколько раз из оружия в стены и потолок. Правоохранительные органы среагировали очень быстро, - отметил Владимиров в своем аккаунте в Instagram.

По информации "РГ", пациентов и сотрудников больницы быстро эвакуировали, затем мужчину задержали силовики. В результате инцидента по предварительным данным никто не пострадал.

В администрации Петровского округа из-за происшествия сейчас проходит экстренное совещание. Делом уже занялись следователи.