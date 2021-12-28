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Рубрика: Происшествия

На Ставрополье мужчина открыл стрельбу в больнице

Текст: Михаил Сухарев

В городе Светлограде Петровского городского округа Ставропольского края неизвестный мужчина с оружием в руках ворвался в районную больницу. Как сообщил губернатор региона Владимир Владимиров, нападавший был пьян.

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- По предварительной информации, сегодня мужчина, находящийся в состоянии опьянения, заперся в кабинете в здании местной ЦРБ и выстрелил несколько раз из оружия в стены и потолок. Правоохранительные органы среагировали очень быстро, - отметил Владимиров в своем аккаунте в Instagram.

По информации "РГ", пациентов и сотрудников больницы быстро эвакуировали, затем мужчину задержали силовики. В результате инцидента по предварительным данным никто не пострадал.

В администрации Петровского округа из-за происшествия сейчас проходит экстренное совещание. Делом уже занялись следователи.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

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