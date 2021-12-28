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28.12.2021 13:24
Рубрика: Власть

На Ставрополье ввели мораторий на QR-коды в заведениях

Текст: Никита Пешков (Ставропольский край)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 295(8646)
С восьмого декабря в Ставропольском крае для посещения общественных мест нужно предъявлять QR-код о вакцинации, перенесенном коронавирусе или отрицательный ПЦР-тест. Предприниматели пожаловались на резкое падение доходов из-за новых правил. Краевые власти пошли им навстречу и отменили свой же указ до 20 января.

- Появляются угрозы для экономической устойчивости компаний. С учетом того, что не за горами новогодние выходные - это серьезное обстоятельство. Чтобы сохранить предприятия, поступило предложение ввести временный мораторий на использование QR-кодов для бизнеса, - заявил губернатор Владимир Владимиров.

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В региональном минздраве считают, что долгие новогодние праздники помогут разорвать цепочки передачи вируса. На этом фоне приостановка действия QR-пропусков не скажется на эпидобстановке негативно.

- Длинные каникулы приостановят распространение коронавируса. Мы рассчитываем, что ожидаемой в конце января пятой волны не будет. Понимаем, что в период каникул не слишком удобно пользоваться QR-кодами, - говорит министр здравоохранения Ставропольского края Владимир Колесников.

В предпринимательском сообществе рады введенному мораторию. Бизнес-омбудсмен в Ставропольском крае Кирилл Кузьмин считает, что это вернет доходы простаивавшим в последнее время предприятиям общественного питания, кинотеатрам, заведениям бьюти-индустрии и других сфер услуг.

- Пандемия никуда не делась, нужно соблюдать меры предосторожности, но введение QR-кодов уже негативно повлияло на выручку бизнеса. Поэтому мораторий логичен и абсолютно рационален. Он поможет сохранить предпринимательскую активность и спасет некоторые компании и рабочие места, - говорит Кузьмин.

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По его мнению, пока не так много ставропольцев обзавелись QR-кодами, а делать ПЦР-тесты для каждого похода в кино или салон красоты накладно.

Руководитель предприятия "Хлеб Хмельницкого" Леонид Глущенко-Хмельницкий говорит, что многие посетители негативное отношение к QR-кодам переносят на заведения, в которые приходят.

- Вся ситуация с QR-кодами вызывает у людей жуткий негатив. Мы буквально каждый день получаем жалобы вплоть до угроз. Более того, тех, у кого есть QR-коды, сильно расстраивают проверки, которые надо пройти, чтобы просто купить хлеб или выпить кофе. И как бы мы ни пытались объяснить, что это не наша идея, никто ничего не хочет слышать, - заявил предприниматель.

По словам бизнесмена, во время прошлогоднего локдауна выручка предприятия снизилась на 80 процентов. Только к лету 2021 года доходы вернулись на доковидный уровень. Но не успели бизнесмены обрадоваться, как новые ограничительные меры обрушили показатели почти на треть. И это при том, что постоянно дорожают ингредиенты производства, а значит, растут издержки.

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- Каждую поставку мы получаем по новым ценам. Это общемировой кризис, не только российский. И плюс эта ситуация с QR-кодами. Я благодарен губернатору за введение моратория. Приятно, что власть слышит нас. Мораторий на QR-коды позволит нам вздохнуть свободно, - говорит Глущенко-Хмельницкий

Предприниматель считает, что с возвращением ограничительных мер вернутся и проблемы. Тогда, в случае падения доходов, для спасения предприятия придется прибегать к крайним мерам. Например, к сокращению штата.

Стоит отметить, что ставропольцы в социальных сетях часто обращают внимание на то, что и без моратория персонал многих заведений не слишком рьяно контролирует наличие QR-кодов у клиентов. По мнению бизнес-омбудсмена Кирилла Кузьмина, предпринимателей можно понять.

- Где-то к этому просто легко отнеслись, а кто-то пренебрегал проверкой умышленно. Не назло, а чтобы не потерять клиентов. Исключительно с экономической точки зрения. Предприниматели - люди очень прагматичные, их основная цель - зарабатывать деньги, сохранять и расширять клиентскую базу.

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