Светофоры Ставрополя подключили к интеллектуальной транспортной системе

В Ставрополе заработал первый на Северном Кавказе Центр организации дорожного движения (ЦОДД), который контролирует интеллектуальную транспортную систему города. По мнению властей краевой столицы, благодаря нему автомобильные пробки на загруженных улицах города уменьшатся. Каким образом система контролирует трафик, выяснил корреспондент "РГ".

Интеллектуальная транспортная система (ИТС) на Ставрополье будет работать в пилотном режиме. Край вошел в число 22 регионов, заявки которых Росавтодор отобрал и профинансировал. Программа рассчитана на города с населением свыше 300 тысяч человек, а такой в крае всего один - Ставрополь.

Интеллектуальная система под контролем ЦОДД удаленно управляет движением автотранспорта, автоматически определяет нештатные ситуации и ведет видеоконтроль улично-дорожной сети города.

- Среди дорожно-транспортных элементов ИТС у нас пока 16 модернизированных светофоров. На них установлены 57 детекторов транспорта и 40 дорожных камер, анализирующих степень загруженности городских дорог, - сообщил мэр Ставрополя Иван Ульянченко.

По словам министра дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Евгения Штепы, система увеличит пропускную способность дорог и повысит безопасность движения для всех его участников.

Корреспонденту "РГ" удалось побывать в центре организации дорожного движения Ставрополя и увидеть, как устроена его работа.

Сердце ЦОДД - большой зал, в котором работают диспетчеры и инженеры. Одна из стен здесь завешена мониторами, на которые специалисты выводят данные с камер и аналитику. Сотрудники следят за дорогами, собирают данные о ситуации на каждом подконтрольном перекрестке.

Как рассказал первый заместитель руководителя комитета городского хозяйства администрации Ставрополя Виталий Кишкинев, сейчас только одна улица города полностью контролируется системой, еще два умных светофора стоят на проспекте Карла Маркса.

- Здесь у нас вся улица Доваторцев - до Южного рынка. Специалист в зале может включить камеру на любом перекрестке и повлиять на светофорные фазы, увеличив пропускную способность в нужном направлении. Пока что система работает только в ручном режиме, и мы стараемся нечасто менять интервалы светофоров - всего на семь - десять секунд, - рассказал Кишкинев.

Автомобилисты почувствуют изменения лишь через несколько месяцев, когда система заработает автоматически. Пока этого сделать нельзя - мало данных. К тому же в новогодние праздники аналитика окажется неточной: потоки автомобилей меняются в преддверии выходных, а сразу после Нового года число машин на улицах резко снизится.

- Новый режим работы светофоров мы установим к концу февраля, когда получим полную статистику. Когда полностью запустим всю систему и откалибруем детекторы, цифровые контроллеры будут сами анализировать количество транспорта. А светофоры свяжутся с ними, напрямую подстроят режимы работы, чтобы увеличить пропускную способность, - пояснил Виталий Кишкинев.

В 2022 году систему внедрят на проспекте Кулакова и въезде со стороны микрорайона Чапаевка. Затем 25 светофоров появятся на улицах Мира, Ленина и Лермонтова. В последующие годы список расширят.

- Сейчас в городе два самых проблемных перекрестка - улицы Шпаковская - Доваторцев и Тухачевского - Доваторцев. ИТС нам сообщает, что круговое движение на перекрестке со Шпаковской пропускную способность снижает, поэтому в ближайшее время его, скорее всего, уберем, - отметил замруководителя комитета.

Кстати, интеллектуальная система хорошо защищена от взлома хакерами. Она закрыта криптошлюзами, так что посторонние не смогут вмешаться в работу светофоров и устроить транспортный коллапс вручную.

На первый этап внедрения ИТС регион получил 300 миллионов рублей из федерального бюджета, еще 200 миллионов добавил край. Однако финансирование на этом не закончится, запланированы дополнительные вливания в 2022 и 2023 годах. Полная замена оборудования планируется еще на 43 светофорах города. .

Мнение

Алексей Целиковский, эксперт АНО "Города за здравый смысл":

- ИТС в целом - это хорошая цифровая обертка для существующей транспортной инфраструктуры. Она действительно помогает оптимизировать транспортные потоки и оперативно реагировать на суточные или сезонные изменения ситуации на дорогах.

Опыт других городов говорит о том, что увеличение пропускной способности на 25-30 процентов - это теоретический максимум. На сколько мы к нему приблизимся, зависит как от качества выполнения проекта, так и от возможностей нашей улично-дорожной сети.

К тому же число автомобилей увеличивается примерно на пять процентов в год, то есть эффект от внедрения ИТС будет кратковременным. Более того, увеличение пропускной способности дорог приводит к увеличению количества машин. Таким образом, если не принять более эффективных мер, через несколько лет в пробках встанет на 25 процентов больше автомобилей. Время в дороге для горожан продолжит расти.

Для города важно увеличивать количество людей, которое перевозит транспорт. Помимо ИТС требуется обновление подвижного состава и выделенные линии для общественного транспорта.

Хотелось бы видеть данные в открытом доступе, чтобы общественники, научные сотрудники или студенты сами проводили исследования. Например, на базе этих данных можно проводить хакатоны и создавать наиболее удачные модели транспортной системы города. Эти предложения мы представили на встрече со специалистами ЦОДД.