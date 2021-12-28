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28.12.2021 13:37

В Дагестане аграрии заявили о дефиците пастбищ для зимовки скота

Текст: Тимур Алиев (Дагестан)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 295(8646)
В Дагестане не хватает пастбищ для хозяйств, занимающихся отгонным животноводством. Земли, по которым мигрируют стада, превращаются в населенные пункты, не отмеченные на картах.

В республике исторически развито отгонное животноводство - дважды в год скот перегоняют с зимних пастбищ на летние за сотни километров - на альпийские луга, богатые сочной травой. К зиме овцы, коровы и лошади возвращаются обратно на равнину.

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По данным министерства сельского хозяйства и продовольствия Дагестана, на равнинных землях, которые, к слову, принадлежат государству, зимуют стада - около 1,4 миллиона голов мелкого, 173 тысячи голов крупного рогатого скота и более двух тысяч лошадей. Это на 29 тысяч больше, чем в прошлом году.

К территориям отгонного животноводства относятся также участки, по которым мигрирует скот. На пути расположены стоянки, где животные пасутся во время пути с летних пастбищ на зимние и обратно. Сеть, состоящая из более чем 50 маршрутов общей протяженностью около трех тысяч километров, покрывает территорию десятка муниципалитетов. Все участки принадлежат республике: у них особый статус и их нельзя приватизировать. В девяностых годах прошлого века в регионе приняли отдельный закон, который определяет юридические тонкости пользования данной территорией. Хотя эти земли за четверть века не меняли свои границы на бумаге, аграрии говорят о недостаточной площади зимних и летних пастбищ. С ними согласны и региональные власти.

- Остается много вопросов, касающихся земель отгонного животноводства. Сейчас в правительстве республики обсуждают изменения в закон "О статусе земель отгонного животноводства в республике Дагестан", проходят встречи с общественностью, депутатами, главами муниципальных образований. Однако ввиду важности проблемы решение требует определенного времени, - заявил врио заместителя председателя правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.

В Дагестане исторически развито отгонное животноводство - дважды в год скот перегоняют с зимних пастбищ на летние

Маршруты некоторых скотопрогонных трасс составлялись более полувека назад. За эти годы многое изменилось, отдельные трассы оказались внутри населенных пунктов. А в горных районах пастухи отклоняются от налаженного десятилетиями пути из-за разрушенных переправ и дорог.

Возникают конфликты между землепользователями и животноводами - более тысячи гектаров трасс скотопрогонов фактически выведены из оборота, так как застроены коммерческими объектами и жилыми домами. По данным министерства имущественных отношений Дагестана, на землях отгонного животноводства незаконно появились 210 населенных пунктов, в которых проживает более 80 тысяч человек. Правового статуса у поселков, как и у социальных объектов на их территории, нет. У людей отсутствует регистрация, возникают проблемы с постановкой на учет в медучреждениях, детских садах и школах.

К примеру, в республике не могли ввести в эксплуатацию четыре новые школы, так как их построили на землях отгонного животноводства. Проблема заключалась в том, что они территориально располагаются в Бабаюртовском районе, но административно принадлежат сразу четырем горным районам.

Как отметили в минимущества региона, образовательные учреждения, построенные на таких территориях, не могут использоваться по назначению без изменения статуса земель. После вмешательства руководства республики был найден выход: школы передали в оперативное управление существующим образовательным учреждениям.

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Но это временные меры, и без внесения изменений в закон об отгонных землях кардинально решить проблему не получится. Председатель Общественной палаты Дагестана Абдулмумин Ибрагимов предложил подходить к решению этой проблемы поэтапно.

- Зона отгонного животноводства, ее правовой статус регулируются отдельным законом. Но правовой документ устарел, он далек от реалий. Республиканскому парламенту необходимо внести изменения в закон, предусмотрев строительство школ и других социальных объектов. Эти территории можно передать в муниципальную собственность. В дальнейшем местные администрации смогут самостоятельно выдавать земельные участки в долгосрочную аренду, с правом выкупа или безвозмездно. Если обремененные земли находятся в федеральной собственности, то надо обратиться с предложениями в соответствующие федеральные инстанции, - считает Ибрагимов.

Комментарий

Сергей Меликов, глава Дагестана:

- Земли отгонного животноводства ни у кого не отбирают, никому не передают. Но закон пересмотреть надо, хотя бы потому, что он был принят в 1993 году, когда существовал совсем другой формат хозяйственных отношений. С учетом того, что этот вопрос касается всей республики, очень многих ее жителей, я не подпишу закон, пока он не будет согласован со всеми. Только когда мы найдем компромисс, мы внесем изменения в этот закон.

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