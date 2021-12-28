В Дагестане собрали рекордный урожай риса

В Дагестане в нынешнем году собран рекордный урожай риса - около 115 тысяч тонн. Регион занимает второе место в России после Краснодарского края по выращиванию этой культуры. Посевная площадь в этом сезоне составила 26 тысяч гектаров. Лидером стал Кизлярский район, где собрали более 70 тысяч тонн зерна.

Как рассказали корреспонденту "РГ" в министерстве сельского хозяйства и продовольствия республики, побит прошлогодний рекорд, когда аграрии собрали 111 тысяч тонн риса-сырца.

Во время уборки урожая погода преподнесла сюрприз - долгое время шли непрекращающиеся дожди, поэтому сельхозпредприятия не могли использовать технику на переувлажненных полях. Выручили владельцы гусеничных рисоуборочных комбайнов из соседних регионов.

По словам первого заместителя министра сельского хозяйства РД Шарипа Шарипова, в последние годы в республике активно развивалась мелиорация - с 2017 года в Дагестане построили и реконструировали 37 700 гектаров рисовых инженерных систем.

- Сегодня многие работы мы проводим впервые за 30 лет - реконструируем магистральные каналы, внутрихозяйственные сети. Рисоводы могут рекультивировать старые земли и вводить в оборот новые. Аграриям возмещают до 30 процентов затрат на элитное семеноводство и мелиорацию. Кроме того, субсидируется до 50 процентов затрат на приобретение отечественной сельхозтехники, - заявил Шарипов.

Рисоводство в регионе - одно из перспективных направлений, но, чтобы добиться успеха, следует активнее внедрять современные технологии

Если ранее собранный рис-сырец отправлялся на переработку в другие регионы страны, то теперь большая часть урожая остается в Дагестане, так как здесь открылись три рисоперерабатывающих предприятия. Четвертый завод строят в Кизлярском районе. Его мощность составит пять тонн рисовой крупы в час, или 40 тонн за смену. Сейчас специалисты из Турции и Китая занимаются пусконаладкой.

По словам руководителя хозяйства Амира Омарова, завод построили за год, здесь будут использовать технологии известных мировых компаний в сфере рисопереработки. Уже получены первые пробные партии рисовой крупы.

Рисоводство в регионе - одно из самых перспективных направлений. Но, чтобы добиться успеха, следует активнее внедрять современные агротехнологии, привлекать квалифицированных специалистов, приобретать современные рисоуборочные комбайны.

Справка "РГ"

Около половины полей риса в Дагестане занимает сорт "регул". У него удлиненные зерна, которые подходят для плова, - блюдо выглядит красивым, такой рис востребован на торжественных мероприятиях. Другой популярный сорт - круглозерный "хазар".

Переработанный дагестанскими предприятиями рис отправляется на прилавки магазинов не только в России, но и в Таджикистане, Азербайджане, Турции. Объемы поставок пока невелики - около трех тысяч тонн в год. Но, как заверили в минсельхозпроде региона, с выходом четырех рисоперерабатывающих заводов на полную мощность география экспорта расширится. Проявили заинтересованность в дагестанской продукции компании из Сирии, Иордании и Туркмении.