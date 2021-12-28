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28.12.2021 18:54
Рубрика: Власть

В Дагестане три организации закрыты из-за нарушения правил вакцинации

Текст: Николай Грищенко
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

В Дагестане приостановлена деятельность трех организаций, на которых работали не привитые от коронавирусной инфекции сотрудники. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
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Всего в регионе составлено 72 протокола о нарушении санитарно-эпидемиологического законодательства. Рассмотрено шесть административных дел, по которым вынесены штрафы общей суммой 205 тысяч рублей.

Напомним, что 15 декабря наступил срок исполнения требований постановления главного санитарного врача Дагестана о проведении профилактических прививок от COVID-19 среди работников сферы услуг, образования, здравоохранения, социального обслуживания и ЖКХ. Обязательной вакцинации также подлежали государственные и муниципальные служащие, а также иные работники органов власти.

По официальным данным, с начала пандемии в Дагестане зарегистрировано 65 560 случаев заражения COVID-19. От инфекции скончались 3181 человек.

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