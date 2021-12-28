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28.12.2021 19:33
Рубрика: Общество

В Махачкале прошел новогодний парад Дедов Морозов и Снегурочек

Текст: Николай Грищенко

В Махачкале состоялся новогодний парад Дедов Морозов и Снегурочек. В акции приняло участие около 100 аниматоров из 47 городов и районов Дагестана.

Фото: Евгений Стукалин
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Как сообщает региональное управление Минкульта РД, музыкальное сопровождение сказочным персонажам обеспечивал военный оркестр 102-й отдельной бригады оперативного назначения войск Национальной гвардии РФ под управлением капитана Ильяса Бектемирова.

Самым молодым участником акции стал 14-летний Дед Мороз из Махачкалы Мурад Хушлаев. Он признался, что любит не только получать подарки, но и дарить их людям.

Красочное шествие прошло по аллее проспекта имени Расула Гамзатова к центральной площади столицы региона и завершилось праздничным концертом. Артисты также поздравили с наступающим праздником жителей и исполнили лезгинку.

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