В Махачкале прошел новогодний парад Дедов Морозов и Снегурочек

В Махачкале состоялся новогодний парад Дедов Морозов и Снегурочек. В акции приняло участие около 100 аниматоров из 47 городов и районов Дагестана.

Как сообщает региональное управление Минкульта РД, музыкальное сопровождение сказочным персонажам обеспечивал военный оркестр 102-й отдельной бригады оперативного назначения войск Национальной гвардии РФ под управлением капитана Ильяса Бектемирова.

Самым молодым участником акции стал 14-летний Дед Мороз из Махачкалы Мурад Хушлаев. Он признался, что любит не только получать подарки, но и дарить их людям.

Красочное шествие прошло по аллее проспекта имени Расула Гамзатова к центральной площади столицы региона и завершилось праздничным концертом. Артисты также поздравили с наступающим праздником жителей и исполнили лезгинку.