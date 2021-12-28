Военная авиация отработала на Ставрополье ночные ракетно-бомбовые удары

Штурмовики Су-25СМ3 и Су-25СМ авиагруппы Южного военного округа провели специальные учения по летной подготовке, в ходе которых тренировали бомбометание и пуски неуправляемых ракет по условному противнику. Как сообщили в пресс-службе ЮВО, всего летчики совершили около 70 плановых вылетов.

- Летчики на штурмовиках Су-25СМ3 и Су-25СМ нанесли ракетно-бомбовый удар по боевым порядкам условного противника на авиационном полигоне в ночное время в ходе специальных занятий по летной подготовке, - говорится в сообщении военного округа.

Тренировки проходили и днем, и ночью, в них участвовали около 20 летчиков. Самыми сложными задачами для тренировок были ночные действия: взлет и посадку на освещенную полосу и больше 350 бомбометаний и пусков неуправляемых ракет по бронированным наземным целям.

Пилоты также отработали пилотирование на высоте до 4 тысяч метров на разных скоростях и элементы воздушного боя. Кроме того, летчики тренировали передвижение в составе звена на Су-25 СМ3 - горизонтальные и вертикальные "бочки", виражи, петлю Нестерова, пикированные "горки" с большими углами наклона, боевые развороты.