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Рубрика: Власть

Военная авиация отработала на Ставрополье ночные ракетно-бомбовые удары

Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)
Фото: Пресс-служба ЮВО Фото: Пресс-служба ЮВО
Фото: Пресс-служба ЮВО

Штурмовики Су-25СМ3 и Су-25СМ авиагруппы Южного военного округа провели специальные учения по летной подготовке, в ходе которых тренировали бомбометание и пуски неуправляемых ракет по условному противнику. Как сообщили в пресс-службе ЮВО, всего летчики совершили около 70 плановых вылетов.

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
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- Летчики на штурмовиках Су-25СМ3 и Су-25СМ нанесли ракетно-бомбовый удар по боевым порядкам условного противника на авиационном полигоне в ночное время в ходе специальных занятий по летной подготовке, - говорится в сообщении военного округа.

Тренировки проходили и днем, и ночью, в них участвовали около 20 летчиков. Самыми сложными задачами для тренировок были ночные действия: взлет и посадку на освещенную полосу и больше 350 бомбометаний и пусков неуправляемых ракет по бронированным наземным целям.

Пилоты также отработали пилотирование на высоте до 4 тысяч метров на разных скоростях и элементы воздушного боя. Кроме того, летчики тренировали передвижение в составе звена на Су-25 СМ3 - горизонтальные и вертикальные "бочки", виражи, петлю Нестерова, пикированные "горки" с большими углами наклона, боевые развороты.

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