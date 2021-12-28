Житель Владикавказа превращает кварц в картины

Дом мастера каменных дел Ахсарбека Калагова во Владикавказе знают многие - здесь собрана уникальная коллекция редких экземпляров горных пород, найденных в ущельях Северной Осетии. Огромные глыбы причудливой формы лежат во дворе. В помещении можно увидеть отшлифованные минералы в осадочных породах, с живописными трещинами или кварцевыми прожилками, аммониты, самодельные топоры из камня с нанесенными природой рисунками.

Картины из кварца на первый взгляд выглядят, словно сделаны из войлока. Но стоит приглядеться, чтобы понять - это кристаллы. Фото: Из личного архива Ахсарбека Калагова

Ахсар - один из самых известных и востребованных каменщиков в республике, к нему за советом обращаются даже из соседних регионов. Причем работает он не как ремесленник, а как художник: при выполнении заказа отказывается обговаривать цену с покупателем, чтобы сохранить ощущение творчества, послушность рук, словно создает произведение исключительно для себя.

- Камни, несмотря на то, что они неживые, обладают своей энергетикой, - говорит Ахсарбек Калагов. - Одни способны исцелять человека, другие, наоборот, отрицательно влияют на самочувствие, противятся твоим действиям - бьешься над ним, а ничего не выходит, поэтому о деньгах никогда ни с кем не разговариваю. Если начинаю с камнем работать в корыстных целях, то ничего не выходит. Говорю заказчику: "Как закончу, сам посмотришь и оценишь". И никогда не спорю - что дали, то дали. От человека все зависит.

Заказов поступает столько, что порой приходится прибегать к услугам помощников. К примеру, до последних дней, пока Северный Кавказ не накрыл снежный фронт, мастер работал над арт-объектами в парковой зоне строящегося жилого комплекса. На одном из валунов, отполированном до глянца и стоящем в обрамлении небольших камней, он выбил надпись Sard (в переводе с осетинского "жизнь"). Все вместе символизируют рождение камня.

Ахсар не обговаривает цену с покупателем, чтобы сохранить ощущение творчества, послушность рук, словно создает произведение исключительно для себя

- У этого камня любопытная история - я случайно его обнаружил в часто посещаемом мною месте, в русле реки Терек. Раньше проходил мимо, а тут прямо обомлел, - признается мастер. - Пригнал туда экскаватор, чтобы его погрузить, но ничего не выходило. Думаю, что делать? Ведь уже и самосвал приехал. И тогда обратился к экскаваторщику: так, мол, и так, если не будешь бояться, а сделаешь, как я скажу, оплатой не обижу - поднимай ковш и бей сильнее туда, куда укажу! Однажды с моим соседом - старым каменотесом - мы так раскололи 80-тонную скалу в Пятигорске. Неожиданно глыба разделилась на два красивых куска. Не знаю, опыт ли сыграл роль, но, думаю, в ручном деле все помогает.

Ахсар признается, что порой так погружается в работу, что забывает о еде и сне, поэтому с некоторой досадой отвлекается на очередной телефонный звонок или гостя - настолько захватывают его минералы, общение с которыми не терпит суеты. К нему часто обращаются с просьбой обучить обработке камня. Мастер соглашается, но, как правило, ученики долго не задерживаются, предпочитая освоить лишь внешнюю, техническую сторону дела.

- Камень нужно понять, полюбить, погрузиться в него. Это ведь живая материя с характером. И, взяв его в руки, сразу понимаешь, что из него можно сделать: будет ли это картина или скульптура. Часто подмечал, что в руках равнодушного человека при работе камень крошится, может лопнуть - и ничего не выйдет. Но разве кого-то насильно заставишь внять твоему опыту? - говорит Ахсарбек Калагов.

Он заинтересовался горными минералами с малых лет - его детство прошло в маленьком селении Тьеп Казбегского района Грузии в Трусовском ущелье. Суровые стены скал, сформированные лавовыми потоками, напоминают отвесный колодец, а с верховьев ущелья просматриваются сползающие ледники Казбека. Именно здесь будущий художник учился подмечать необычные по форме и цвету камни. Позже, получив образование горного инженера, он работал с металлами, а в 90-е годы реставрировал Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге. С тех пор Ахсар посвятил себя хобби - работает с яшмой, агатом, мрамором, создает картины из каменной и кварцевой крошки без добавления красок. Даже инструменты изготавливает для себя сам - магазинные не подходят. Основные же помощники - болгарка и специальные победитовые насадки, которые теперь почти не производят: выручает блошиный рынок.

- Конечно, в Осетии есть хорошие мастера. Но скажу так: профессиональный подход у нас разный, - подытоживает Ахсар. - Я, пока не добьюсь идеальности, чтобы каждая грань играла, с каждого ракурса "лилась" форма, не успокоюсь. Многие стряпают скульптуры будто на скорую руку. Слушают мои советы, но все равно делают по-своему.

Калагова часто зовут помочь при строительстве родовых башен в соседние республики и даже обращаются с совсем уж невероятными просьбами, к примеру починить отвалившееся ухо каменной статуи леопарда.

- Но я же не волшебник, - улыбается Ахсар. - Тут надо все заново вырезать. Так что просто приклеили ухо обратно.

Дом мастера украшают картины на темы Нартского эпоса, изображения могучих быков и таинственных леопардов. Есть тут творения, созданные самой природой, которым вовсе не нужна отделка - это горный хрусталь, обкатанный речной водой в куриное яйцо, и слоистая подставка к нему. Нередко экспонаты становятся сувенирами для гостей, но коллекция Ахсара никогда не иссякает, пополняясь уникальными находками, которые приносят новые посетители. .

Кстати

Недавно во Владикавказе открылась международная художественная выставка-конкурс "Святой Георгий Победоносец - покровитель Алании". Свои работы представили 48 авторов из Северной и Южной Осетии, Адыгеи, Санкт-Петербурга, Москвы, Мурманской и Ростовской областей. В экспозиционном зале Союза художников выставлены и две скульптуры Ахсара - высеченные из камня образы Георгия Победоносца.