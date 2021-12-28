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28.12.2021 18:27

Цифровизации в регионах зададут единые стандарты

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 295(8646)
В конце декабря состоялось второе заседание обновленной рабочей группы Минстроя России по реализации ведомственного проекта цифровизации городского хозяйства "Умный город", который входит в нацпроект "Жилье и городская среда". Эксперты из профильных министерств и ведомств, представители регионов и отраслей, общественных организаций занимаются обновлением Стандарта "Умного города". Наибольший интерес представляет то, что уже сделано на местах. Анализом займутся профильные комитеты по 19 направлениям - от ЖКХ до межрегионального сотрудничества.

Начинать необходимо с модернизации управленческих процессов, уверяют эксперты. Сейчас в Петербурге идет внедрение принципов бережливого производства в органах власти. К концу следующего года система будет охватывать более 60 организаций в сфере государственного управления и городского хозяйства. Цель - повысить эффективность и производительность труда, сократить трудозатраты. Однако для ее достижения необходимы в том числе корректировки федерального законодательства.

Фото: iStock
Как устроены цифровые двойники и зачем они нужны

Первая касается внедрения электронного голосования. Петербургские специалисты разработали блокчейн-систему для онлайн-голосования "КриптоВече", которую уже эксплуатируют для решения внутренних вопросов президиум РАН, ДВФУ, ГИТИС, органы государственной и муниципальной власти. Применять эту или аналогичные системы для общественных обсуждений и принятия решения законодательство пока не позволяет.

Вторая инициатива Петербурга - приравнять дроны к средствам измерения, прописав в нормативных документах определенную погрешность. Это даст возможность использовать материалы фото- и видео-фиксации, сделанные с помощью беспилотных летательных аппаратов, как доказательство административного правонарушения. Например, плохой очистки кровли от снега или некачественно проведенного ремонта фасадов.

Однако наиболее важная проблема городского хозяйства - и не только в Петербурге, но практически во всех субъектах РФ - синхронизация. "Если я на своей территории спроектирую экологичную велодорожку, но на участке следующего застройщика она не продолжится, а дорожники не спроектируют пешеходный переход, чтобы увязать ее со всей городской системой, то моя затея не имеет смысла, - поясняет генеральный директор компании-девелопера Наталья Осетрова. - И одновременно важно понимать, что не может быть одинаковых стандартов для существующей застройки и новых проектов".

В рамках цифровизации и smart-управления существует и даже уже реализовано множество проектов. "Умный свет" не только экономит электроэнергию, но и за счет правильной освещенности наполовину уменьшает вероятность ДТП на сложных участках. "Умное ЖКХ" позволяет экономить до 50 процентов ресурсов, поскольку снижает потери - а это, в свою очередь, может сказаться и на тарифах. "Безопасный двор" обеспечит фиксацию любых нарушений порядка, отследит угон машины или пропажу детей, поможет связаться с экстренными службами. "Бережливая поликлиника" существенно сократила очереди к врачам. "Умные остановки" укроют от дождя, зарядят гаджет, могут даже зарабатывать за счет размещения рекламы. Однако обеспечить устойчивость единой, непрерывной и взаимосвязанной конструкции "умный дом - умный квартал - умный город" возможно только на государственном уровне. Предполагается, что рабочая группа создаст наборы "стандартных и понятных решений, с прописанными целевыми показателями, контрольными точками и прогнозируемыми результатами".

- На основе понятных и четких стандартов для муниципалитетов и регионов будет прорабатываться вопрос возможности финансирования таких мероприятий, - уточнили в Минстрое. - По сути, будет создан новый механизм многофункциональной экспертной оценки решений, документов и проектов, учитывающий возможности, достигаемые при синхронизации.

Прямая речь

Константин Михайлик, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, руководитель проекта "Умный город":

- От того, какие требования будут учтены при актуализации Стандарта, будет зависеть и дальнейший расчет уровня цифровизации городского хозяйства и внедрения решений - IQ городов.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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