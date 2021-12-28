Для чего нужны конкурсы студентам-архитекторам

Учиться на архитектора сложно. С одной стороны, от студента требуется профессионализм в принятии проектных решений, а с другой - ему, как настоящему художнику, нужно творить. Плюс ко всему, заявлять о себе важно даже, когда до диплома остается несколько лет.

И для студента, и для состоявшегося специалиста главным способом сделать себе имя является участие в архитектурных конкурсах. О том, как проходят такие мероприятия, рассказала декан архитектурного факультета СПбГАСУ, профессор Екатерина Возняк.

Екатерина Рюриковна, в каких архитектурных конкурсах участвуют ваши студенты?

Екатерина Возняк: С августа текущего года наши ребята приняли участие в пятнадцати мероприятиях. Среди них V Всероссийский конкурс Минстроя России на лучшие проекты по созданию комфортной городской среды и 100+ TechnoBuild - открытый молодежный конкурс, приуроченный к одноименному форуму в Екатеринбурге. Ежегодно мы участвуем в конкурсе Межрегиональной общественной организации содействия архитектурному образованию (МООСАО), в рамках которого архитектурные вузы России и стран СНГ представляют работы своих выпускников. Участие в подобных мероприятиях позволяет нам объективно оценивать уровень подготовки студентов.

В этом году на конкурс МООСАО мы представили 47 работ, и 41 из них была удостоена диплома I степени. Некоторые получили специальные дополнительные награды. Также в этом году наши студенты выиграли всероссийский BIM-чемпионат, стали первыми и в Международном студенческом конкурсе по архитектурному проектированию и цифровому моделированию BRAUIC-2021.

На Международном профессиональном конкурсе Национального объединения изыскателей и проектировщиков на лучший проект 2021 г. в номинации "Лучшая концепция нереализованного проекта" (подноминация "Проекты, представленные студентами и аспирантами профильных вузов, молодыми архитекторами") первое место получили шесть проектов, созданных студентами и выпускниками архитектурного факультета СПбГАСУ. Второе место заняли три наших проекта, и шесть проектов удостоились в данной номинации дипломов.

Отмечу, что мы и сами проводим состязания для студентов, дипломированных архитекторов и дизайнеров. Например, недавно прошел первый всероссийский конкурс "АрхКонцепция". Надеюсь, что он станет ежегодным.

Если студент занимает первое место на "взрослом" конкурсе, проверяют ли его проект руководители на предмет возможности реализации?

Екатерина Возняк: Недавно студенты СПбГАСУ Юлия Ким и Мария Зубенко выиграли конкурс на проект озеленения набережной реки Охты в районе Большеохтинского моста в Санкт-Петербурге. Естественно, что их проект пристально изучили независимые эксперты. Затем под руководством профессионалов они разработали рабочую документацию для выполнения работ по их проекту.

Ваши студенты создают проекты только для Петербурга?

Екатерина Возняк: Мы сотрудничаем не только с Санкт-Петербургом, но и с Ленинградской областью. Наши ребята создавали концепции для отдельных зданий и общественных пространств в Гатчине, Тосно, Выборге, Старой Ладоге. Кроме того, студенты СПбГАСУ участвовали и побеждали в конкурсах на проектирование зданий в Екатеринбурге, в городах российской Арктики - Салехарде, Воркуте. В настоящее время в рамках сотрудничества с Миланским Политехническим университетом магистранты разрабатывают проект оптово-розничного рынка в Милане.

С какого курса студенты участвуют в конкурсах?

Екатерина Возняк: С третьего курса - регулярно. В каждом конкурсе с курса участвует 10 - 20 ребят. Конечно, у нас есть отличники-активисты, которые стараются везде успеть. Есть те, кто не хочет, стесняется или ссылается на нехватку времени. Бывало, что студенты, которые довольно средне проявляли себя в учебе, создавали яркие проекты, выигрывали отечественные и даже международные конкурсы. Это очень важно, поскольку архитектор - профессия творческая. Каждая победа или даже участие в конкурсе - это дополнительная строчка в портфолио, которая может сыграть свою роль при поступлении в магистратуру. Если студент бакалавриата учится на коммерческой основе, у него есть шанс попасть на бюджет в магистратуру при условии хорошего портфолио. И при трудоустройстве портфолио играет решающую роль.

Что самое сложное в конкурсных работах?

Екатерина Возняк: Самое сложное - разработать новую актуальную неординарную концепцию и сделать красивую визуализацию. В первую очередь, конкурсная работа отличается от неконкурсной эффектной визуализацией предложенных решений. Конкурсные изображения должны потрясать воображение, иначе на победу нет шансов. Чтобы создать такую визуализацию, необходимо не только в совершенстве владеть навыками цифрового моделирования, но и иметь художественные способности, художественный талант и чувство восприятия мира.

Следит ли вуз за результатами конкурсов для школьников, чтобы выявить талантливых абитуриентов?

Екатерина Возняк: Во всероссийском конкурсе "АрхКонцепция" участвовали не только студенты, но и школьники из разных городов. Победители получили грамоты. Эта победа не даст им дополнительных баллов при поступлении. Но на первом курсе они смогут претендовать на повышенную стипендию первокурсника, которая выплачивается победителям творческих конкурсов и олимпиад.

Также у нас проводятся олимпиады для поступающих в университет. Участники проходят творческие испытания по рисунку и композиции - это именно те предметы, которые необходимы при поступлении. Ребята, которые приходят на олимпиаду, могут заранее оценить свои силы. Для абитуриентов это очень важно.