Эрмитаж снял музейных котов в новогодних клипах

Знаменитые эрмитажные коты снялись в новогодних клипах. Короткие видео музей разместил у себя в соцсетях.

"Самый милый сотрудник Эрмитажа примеряет маски" - так называется первый клип. У упитанного рыжего котика появляются поочередно: колпак и борода Деда Мороза, оленьи рога, огромные мультяшные глаза, головной убор из перьев, пиратская повязка.

Второй клип представляет "преступную морду" и сопровождается субтитрами. "Рудольф, у нас в этом году точно не будет проблем с елкой?" - спрашивает котик в образе Деда Мороза. "Нет, шеф, я усвоил урок, я в завязке", - отвечает второй кот (он же - олень Рудольф). И не сдерживает обещания. Конечно же, наряженная елка падает, рыжий преступник удирает. Последний кадр: виноватый кот с изобличающей табличкой "Шатал елку".

Оба клипа меньше, чем за сутки, набрали по 80 тысяч с лишним просмотров.

Коты - это своеобразный бренд Эрмитажа. Их в музее называют невидимой гвардией, охраняющей культурное наследие. Нештатные сотрудники неусыпно следящие за тем, чтобы Зимний Дворец не оккупировали крысы. По легенде, первого кота сюда привез сам Петр Первый, а позже Елизавета Петровна даже издала "Указ о высылке ко двору котов" из Казани. Статус охранников картинных галерей им пожаловала Екатерина Великая.

К слову, взять домой эрмитажного кота может каждый. Музей охотно делится питомцами. Познакомиться с ними можно на странице в Instagram "Эрмитажные коты".