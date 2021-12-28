Как российские сувениры и елочные игрушки продают за рубежом

Новости

В Минздраве уточнили сроки планирования беременности после вакцинации 00:34
Обнаружена предновогодняя мошенническая схема с фейковым розыгрышем 00:01
Диетологи назвали лучший антиоксидантный напиток 28.12.2021
В мире за последние сутки отменено рекордное количество авиарейсов 28.12.2021
Устроившего дебош в московском ТЦ "Метрополис" арестовали на 2 месяца 28.12.2021
Во Франции медсестры в реанимации будут получать премию в сто евро 28.12.2021
Дания стала страной с самым высоким в мире уровнем заражения COVID-19 28.12.2021
ВВС Израиля нанесли удар по сирийскому порту Латакия 28.12.2021
Сергей Собянин рассказал о своей традиции на Новый год 28.12.2021
Во Франции выявили рекордное число заболевших ковидом за сутки 28.12.2021
Оборот розничной торговли в РФ в 2021 году может вернуться на допандемийный уровень 28.12.2021
Буртасова и Елисеев стали вторыми в Рождественской гонке 28.12.2021
Греция установила новый антирекорд по коронавирусу 28.12.2021
Сборной США засчитано поражение в матче со Швейцарией на МЧМ по хоккею 28.12.2021
Более 480,6 тысячи человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 28.12.2021
Россиянка Костенюк стала чемпионкой мира по быстрым шахматам 28.12.2021
Собянин рассказал о планах на случай распространения "омикрона" 28.12.2021
Роман Головченко: Беларусь способна защищать свои экономические интересы 28.12.2021
Умер французский телеведущий Гришка Богданофф 28.12.2021
Кириенко рассказал о числе участников платформы "Россия - страна возможностей" 28.12.2021
Путин освободил от должности замдиректора ФСИН Анатолия Якунина 28.12.2021
МИД: Россия не хочет возвращения к "железному занавесу" 28.12.2021
В Южной Корее запретили встречать первый восход Нового года 28.12.2021
"Роснано" планирует вернуть государству в этом году 36 млрд рублей инвестиций 28.12.2021
Избитый фигурист Соловьев выписан из больницы 28.12.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Пять проектов, которые стоит не пропустить по ТВ в новогодние праздники
Пять проектов, которые стоит не пропустить по ТВ в новогодние праздники
Главным остается настроение надежды: ВЦИОМ подвел итоги уходящего года
Главным остается настроение надежды: ВЦИОМ подвел итоги уходящего года
Как встречали Новый год классики отечественной литературы
Как встречали Новый год классики отечественной литературы
28.12.2021 23:05
Рубрика: Экономика

Как российские сувениры и елочные игрушки продают за рубежом

Текст: Антон Дерябин, Элина Труханова, Светлана Цыганкова
Российская газета - Федеральный выпуск № 296(8647)
Интересные сувениры выпускают на новгородском предприятии "Винтажный шар". Здесь делают елочные игрушки с авторскими рисунками.
Раскрасить игрушку-мышонка - задание для детей на фабрике дизайнерских изделий из стекла. А может, мальчишка станет стеклодувом? Фото: компания "Эвис"

Компания - участник нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Ее стеклянные шары сделаны стеклодувом и вручную расписаны художником. Два года назад компания разместила продукцию на международном маркетплейсе. Сейчас новогодние шары поставляют в США, Норвегию, Японию, Германию, Нидерланды, Францию, Китай.

Фото: Александр Корольков/РГ
Когда появятся игрушки из вторсырья

В мастерской также проводят познавательные экскурсии по производству елочных украшений и увлекательные мастер-классы по росписи новогодних игрушек. Кстати, в Новгородской области в небольшом поселке Крестцы работает еще одно подобное предприятие - "Рождество". Свои шары с оригинальными рисунками оно тоже отправляют за рубеж.

Как и компания "ЭВИС" из Гусь-Хрустального района Владимирской области. Она производит флористические и дизайнерские изделия из стекла. И больше 20 лет занимается продажей хрупкой красоты в СНГ, Европе и Австралии. А благодаря нацпроекту "Международная кооперация и экспорт" к списку стран-импортеров добавились Япония и Италия. И ведутся переговоры с бизнесменами из США.

Найти новых партнеров помогло участие в крупнейших международных выставках (во Франкфурте, Париже, Бирмингеме). Благодаря Российскому экспортному центру и региональному центру поддержки экспорта оно стало гораздо менее затратным. По словам директора компании Игоря Лобова, участие в международной выставке обходилось примерно в миллион рублей. Благодаря нацпроекту основные расходы взяло на себя государство.

Наши деревянные игрушки и сувениры продаются по всему миру

С его помощью деревянные русские сувениры и игрушки компании "Анжа" тоже продаются теперь по всему миру. Это предприятие из райцентра Вознесенское в Нижегородской области издавна славится мастерами-матрешечниками. Как рассказал представитель "Ажни" Алексей Ребежкин, они воспользовалась двумя услугами по нацпроекту: регистрацией международного бренда по Мадридскому протоколу и получением международного сертификата. Они дали возможность подавать продукцию под защищенным брендом в Европе и США, выйти на зарубежные рынки на интернет-площадках в США, Канаде, Европе и Великобритании. Это позволило увеличить ассортимент и вырасти за год по объемам более чем в десять раз.

В регионах Экономика Товары и цены Экономика ВЭД Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Приволжье СЗФО Новгородская область ЦФО Владимирская область ПФО Нижегородская область Национальные проекты 2019-2024

Главное сегодня

Пензенский вице-губернатор получил премию за отказ от взятки
МИД: Россия не хочет возвращения к "железному занавесу"
Путин освободил от должности замдиректора ФСИН Анатолия Якунина
Косачев: Нет никакого смысла в военной операции против Украины
Собянин рассказал о планах на случай распространения "омикрона"
В ПФР рассказали, кто имеет право на прибавку в 25% к пенсии
Что изменится для авиапассажиров из-за пандемии при перелетах