Как российские сувениры и елочные игрушки продают за рубежом

Интересные сувениры выпускают на новгородском предприятии "Винтажный шар". Здесь делают елочные игрушки с авторскими рисунками.

Раскрасить игрушку-мышонка - задание для детей на фабрике дизайнерских изделий из стекла. А может, мальчишка станет стеклодувом? Фото: компания "Эвис"

Компания - участник нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Ее стеклянные шары сделаны стеклодувом и вручную расписаны художником. Два года назад компания разместила продукцию на международном маркетплейсе. Сейчас новогодние шары поставляют в США, Норвегию, Японию, Германию, Нидерланды, Францию, Китай.

В мастерской также проводят познавательные экскурсии по производству елочных украшений и увлекательные мастер-классы по росписи новогодних игрушек. Кстати, в Новгородской области в небольшом поселке Крестцы работает еще одно подобное предприятие - "Рождество". Свои шары с оригинальными рисунками оно тоже отправляют за рубеж.

Как и компания "ЭВИС" из Гусь-Хрустального района Владимирской области. Она производит флористические и дизайнерские изделия из стекла. И больше 20 лет занимается продажей хрупкой красоты в СНГ, Европе и Австралии. А благодаря нацпроекту "Международная кооперация и экспорт" к списку стран-импортеров добавились Япония и Италия. И ведутся переговоры с бизнесменами из США.

Найти новых партнеров помогло участие в крупнейших международных выставках (во Франкфурте, Париже, Бирмингеме). Благодаря Российскому экспортному центру и региональному центру поддержки экспорта оно стало гораздо менее затратным. По словам директора компании Игоря Лобова, участие в международной выставке обходилось примерно в миллион рублей. Благодаря нацпроекту основные расходы взяло на себя государство.

Наши деревянные игрушки и сувениры продаются по всему миру

С его помощью деревянные русские сувениры и игрушки компании "Анжа" тоже продаются теперь по всему миру. Это предприятие из райцентра Вознесенское в Нижегородской области издавна славится мастерами-матрешечниками. Как рассказал представитель "Ажни" Алексей Ребежкин, они воспользовалась двумя услугами по нацпроекту: регистрацией международного бренда по Мадридскому протоколу и получением международного сертификата. Они дали возможность подавать продукцию под защищенным брендом в Европе и США, выйти на зарубежные рынки на интернет-площадках в США, Канаде, Европе и Великобритании. Это позволило увеличить ассортимент и вырасти за год по объемам более чем в десять раз.