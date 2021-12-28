В Череповце открылась выставка картин Федора Конюхова

В Череповце открылась выставка известного путешественника и художника Федора Конюхова "Путешествие длиною в жизнь". На ней представлено 35 картин.

Картины Конюхова - яркие, в них столько внутренней силы, несгибаемого духа, написала в соцсетях Ирина Нестерова. Фото: пресс-служба администрации Череповца

Почему именно в Череповце? Для Вологодской области Федор - очень близкий человек. В городе Тотьма уже несколько лет работает его Школа путешественников на базе детского лагеря. В Тотемском районе по инициативе Конюхова на Дедовом острове на средства, собранные местными жителями, был установлен и освящен Поклонный крест и деревянная часовенка. Федор постоянно проводит на Вологодчине бега на собачьих упряжках. Приезжает сюда как к себе домой.

Федор Конюхов - первый россиянин, кому удалось выполнить программу "Большой Шлем". Он в одиночку совершил пять кругосветных плаваний, 17 раз пересек Атлантику. Был первым, кто преодолел океан на весельной лодке, и совершил кругосветный полет на воздушном шаре. Конюхов написал более трех тысяч картин и 18 книг.

На выставке представлены картины из многих походов Конюхова - впечатления от стран, которые он посетил. Он пишет в разных техниках: масло, графика, автолитография, аппликация, цветные карандаши. Для Череповца вернисаж в Выставочном зале - большое событие. Выставка бесплатная, вход только по QR-кодам.

"Самый известный путешественник современности прославился не только экспедициями, но и талантом живописца, - сообщил мэр Череповца Вадим Германов. - Конюхов - участник российских и международных выставок. Вдохновение находит в своих странствиях. Впечатления, эмоции, переживания, переосмыслив, он выплеснул яркими красками на полотна".

Федор Конюхов написал более трех тысяч картин в разных техниках: от масла до цветных карандашей

Впечатлениями в соцсети делятся и жители города. Ирина Нестерова отметила, что работы Конюхова яркие, жизнеутверждающие: "В них столько внутренней силы, несгибаемого духа. Это чувствуется от полотен. А еще в них много радости". Самого Конюхова, которому 12 декабря исполнилось 70 лет, на открытии не было. Но, как пообещала директор Череповецкого музейного объединения Светлана Султанова, ожидается, что в середине января он приедет. Так что у жителей города будет возможность пообщаться со знаменитым путешественником и живописцем.