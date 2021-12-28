КИНЕФ продолжает модернизацию производства и снижает нагрузку на окружающую среду

В следующем году Киришский нефтеперерабатывающий завод начнет закупку оборудования для строительства нового производственного комплекса по переработке тяжелых нефтяных остатков. Это существенно увеличит возможности предприятия и снизит нагрузку на окружающую среду. Ввод объекта в строй запланирован на 2025-2026 годы. О том, что еще нового появится на предприятии, о влиянии политики и пандемии на производство топлива и спортивные достижения корреспонденту "РГ" рассказал генеральный директор ООО "КИНЕФ" Вадим Сомов.

Работаем в нормальном технологическом режиме

Вадим Евсеевич, мир, страна, регион второй год живут в условиях ковидных ограничений. Как они повлияли на КИНЕФ? Возможен ли возврат к прежней жизни и насколько он необходим?

Вадим Сомов: Мы практически вернулись к тому образу жизни, который вели в докоронавирусные времена. На нашем предприятии работает 7,3 тысячи человек, из них 80 процентов вакцинированы. Если учесть переболевших за последние полгода, то коллективный иммунитет составит 88 процентов - и это без учета медотводов. Болеют у нас сегодня 40 человек, но они болеют в легкой форме, не нуждаются в стационаре. Ковидный госпиталь в Киришах на сегодняшний день закрыт, хотя в самое трудное время мы помогали больнице всем необходимым. И для наших работников даже сами шили маски, когда в первое время их не хватало.

В самом городе Кириши с населением в 50 тысяч человек вакцинировано более 36 тысяч. Если не считать детей, которым прививки не делают, это тоже довольно высокий показатель.

Когда началась пандемия, мы были готовы перевести людей на 12-часовые смены, да и сейчас готовы, но этого не понадобилось - предприятие работает в нормальном технологическом режиме. Летом прошлого года пришлось скорректировать график отпусков, но сейчас, как я уже сказал, при высоком уровне вакцинации все пришло в норму. Поэтому даже оперативки мы не стали переводить в режим онлайн, по-прежнему проводим их, но в усеченном составе. И только командировок в другие регионы стало гораздо меньше.

Насколько для вашей сферы вообще подходит "удаленка"?

Вадим Сомов: Конечно, это абсолютно невозможно для сотрудников, которые непосредственно задействованы в производственном процессе - операторов, машинистов, слесарей, электромонтеров... У нас непрерывное производство, с распределенной системой управления. Но это исключено и для тех, кто работает только за компьютером, для сотрудников заводоуправлений.

На КИНЕФе действует абсолютный запрет на внешний доступ к технологической компьютерной сети предприятия. Мы очень тщательно оберегаем свою информационную инфраструктуру, ведь вмешательство в нее может быть опасно как для завода, так и для всего города, для экологии региона - у нас взрывопожароопасное предприятие. Ежегодно мы отражаем большое количество хакерских атак. Для этого у нас действует специальное управление информационной безопасности.

В условиях пандемии стали много говорить о кадровом голоде, отсутствии квалифицированного персонала. Вы с этим столкнулись?

Вадим Сомов: Нас эта проблема совершено не коснулась. Рабочие кадры для КИНЕФа готовит в том числе Киришский политехнический техникум. Вместе мы разработали программы профессионального обучения таким образом, чтобы выпускники соответствовали нашим требованиям. Мы помогли техникуму с оборудованием для мастерских и лабораторий, чтобы ребята учились работать в реальных условиях. Кроме того, студенты проходят практику в наших цехах, по результатам которой получают возможность трудоустройства.

На предприятии выполняются все экологические требования в полном объеме

Как идут работы над новым комплексом по переработке тяжелых нефтяных остатков? Когда планируется его пуск?

Вадим Сомов: Проект, который мы инициировали в целях увеличения глубины переработки нефти, снижения выпуска топочного мазута, переработки гудрона в кокс, сжиженные углеводородные газы, компоненты бензинов и дизельных топлив, реализуется по графику. На первом этапе была закуплена лицензия, пройдена государственная экологическая экспертиза. В 2022 году мы планируем начать закупки оборудования, а пуск нового производства намечен на 2025-2026 годы.

Переработка нефти требует неукоснительного соблюдения экологических требований. Как построена природоохранная политика КИНЕФа, что вы считаете наиболее важным в этом направлении?

Вадим Сомов: На нашем предприятии выполняются все экологические требования в полном объеме, для контроля за этим создано специальное подразделение. Поскольку мы работаем на природном газе да к тому же установили все необходимое дымоуловительное оборудование, у нас фактически отсутствуют выбросы в атмосферу.

Для очистки сточных вод используются наши собственные очистные сооружения, через которые, кстати, проходят и стоки всего города Кириши. А для очистки воды, которая задействована в производственных процессах, есть специальные отстойные пруды. Их общая площадь составляет около 3,5 тысячи гектаров, это даже больше, чем территория самого завода! И вода, которую мы раз в год сбрасываем из них в реку Волхов, чище, чем вода самого Волхова.

Что вы думаете о дальнейших перспективах использования углеводородного топлива? ЕС, к примеру, с 2035 года отказывается от использования двигателей внутреннего сгорания.

Вадим Сомов: О том, что запасы нефти на Земле истощаются, говорили еще в 1970-е годы - мол, хватит всего на 50 лет. Однако к настоящему времени добыча во всем мире идет очень активно. О двигателях, работающих не на бензине, тоже говорят давно, я сам еще в институте изучал особенности применения пропан-бутана. Сейчас вот говорят о "зеленом" водороде.

Но, во-первых, бензиновый двигатель гораздо безопаснее. Тот же водород горит в открытом пространстве и взрывается в замкнутом объеме. А во-вторых, встает вопрос скорости и расстояния - сегодня это в среднем не более 500 километров. Соответственно, для электромобилей нужна развитая инфраструктура, зарядные станции, для которых электричество тоже нужно вырабатывать. А если Европа отказывается от угля и хочет сократить зависимость от российского газа, то где они будут его брать? Наконец, пока еще не существует электрокораблей и электросамолетов. Так что если вы беспокоитесь о будущем КИНЕФа, то совершенно зря.

КИНЕФ готовится к строительству комплекса переработки тяжелых нефтяных остатков. Фото: Архив КИНЕФ

О спорт, ты - мир!

Вы уже более 30 лет развиваете в России водное поло, команда "КИНЕФ-Сургутнефтегаз" собрала массу наград. Сейчас ее состав значительно обновился. Что это дало?

Вадим Сомов: Буквально две недели назад обновленная команда "КИНЕФ-Сургутнефтегаз" уступила греческому "Олимпиакосу" в матче за Суперкубок Европы, хотя сначала вела в счете. Греки играли в качестве победителя ватерпольной Евролиги, наша команда - как победитель Кубка LEN Trophy. Несмотря на поражение, я видел, как серьезно эти 17-18-летние девчонки отнеслись к игре. К тому же все устали - команда месяц не была дома, играла сначала в Волгограде, потом в Италии, в Греции. А "Олимпиакос" буквально перед матчем купил четырех мощнейших игроков, участников Олимпийских игр. А у нас принцип - вырастить своих звездочек. Поэтому у нашей Анны Карнаух, которая признана лучшим вратарем на чемпионате Европы 2020 года, уже есть как минимум две замены.

Как устроена подготовка резерва?

Вадим Сомов: Все начинается с детского сада. Мы специально на автобусах привозим детишек в бассейн, а примерно со второго класса начинается профессиональный отбор. Перспективные ребята попадают в спортивные классы - всего их шесть - и живут уже по совершенно иному распорядку, чем сверстники. Даже расписание уроков в школе подстраивается под режим тренировок.

А насколько сложно было подобрать замену легендарному Александру Кабанову, тренировавшему команду "КИНЕФ-Сургутнефтегаз" на протяжении многих лет?

Вадим Сомов: Александр Кабанов был уникальным человеком и спортсменом, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России, двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы... За годы работы в нашей команде он вместе с девчонками продолжил рекордную серию побед в национальном чемпионате, дважды победив в Евролиге, завоевав Суперкубок LEN.?

Таких людей рождаются единицы, и его уход для нас стал большой потерей. Но нового главного тренера мы даже не искали - им стал Александр Нарица.

Мы его буквально вырастили, он начинал в нашем спорткомплексе с детских групп, после лондонской Олимпиады уже был главным тренером и неизменно входил в тренерский штаб Александра Клейменова и Александра Кабанова в "КИНЕФ-Сургутнефтегазе" и в сборной России. Он продолжатель традиций Кабанова, хотя работает несколько по-другому.

Александр Нарица отличный тактик и умеет быстро принимать решения, перестраиваться. Например, когда вратарю в водном поло разрешили выходить из ворот за середину поля, он моментально настроил Анну Карнаух на совершение бросков, и она стала приносить команде очки. Это рискованная тактика, потому что ворота остаются незащищенными. Но при твердом расчете она дает свои результаты, и мы стали применять такую тактику одними из первых.

В непростой политической ситуации в мире вы ощущаете антагонизм России и Европы в спорте?

Вадим Сомов: Нет, сегодня этого нет. Мы много лет проводим в Киришах соревнования по водному поло, и всегда к нам приезжали с удовольствием.

Мы ответственно относимся к встрече команд-участников, создаем для них все условия, и это ценят. Прием международных соревнований прервала пандемия, но я очень надеюсь, что в 2022 году его удастся возобновить.

Есть ли у вас самый любимый состав команды за все годы и самый нелюбимый противник?

Вадим Сомов: Команда - мои дети. Как я могу сказать, что кого-то люблю больше? Но могу отметить, что самую большую радость принесла первая победа девчонок. Потом все кубки в наших руках стали восприниматься как должное, потому что для меня существует только одно место - первое.

При этом довольно сложно развиваться в условиях, когда практически нет конкуренции. В России мы сегодня можем соревноваться лишь с командой "Динамо-Уралочка" Михаила Накорякова. С 2003 по 2021 год мы 19 раз подряд становились чемпионами России. Возможность поддерживать форму нам дает только участие в международных соревнованиях.

PROжизнь

Вы охарактеризовали КИНЕФ как непрерывное производство. Остается ли время на что-то, кроме работы?

Вадим Сомов: С самого детства не могу обойтись без книги.

Перед сном всегда обязательно прочитывал 40-50 страниц. В прошлом году напряжение в связи с ковидом возросло настолько, что на это просто не оставалось времени. Сейчас читаю мемуары Уинстона Черчилля.

Мне удалось собрать уникальную библиотеку, в том числе книги, принадлежавшие потомкам русской эмиграции. Сегодня в моем собрании около 15 тысяч томов. Электронные книги не читаю принципиально.

Мы беседуем в преддверии Нового года. Что бы вы пожелали - и себе, и предприятию?

Вадим Сомов: Конечно, всем нам желаю счастья, здоровья, благополучия. А предприятию - безаварийности. И себе - безаварийности. Потому что я лично несу ответственность за жизни людей.