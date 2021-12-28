Киноиндустрия столкнулась с дефицитом кадров для постпродакшена

На киностудии "Ленфильм" грядут перемены. Традиционно закрытое от посторонних глаз планируют "рассекретить" и создать там очередное общественное пространство "Открытая киностудия". Там же должны открыть кинотеатр, где можно будет посмотреть фильмы с 35-миллиметровой пленки.

Между тем современные технологии так стремительно изменили киношный мир, что некоторые специализации, казавшиеся незыблемыми, постепенно сходят на нет. Кинопленка, видеокассеты, пленочные фотографии уже окончательно осталось в прошлом веке вместе с самими знаниями о том, как это правильно использовать.

Как посетовала продюсер и сценарист, а с недавнего времени и. о. ректора Санкт-Петербургского института кино и телевидения Наталия Горина, когда она недавно задумывала снять фильм на пленку, пришлось очень долго искать специалистов, которые смогли бы просто посчитать бюджет такой съемки. Не говоря уже о реальной работе над картиной. Поэтому фильм в итоге снимали "в цифре".

Вместе с тем новые технологии требуют сегодня и других профессиональных навыков и умений, которых, по мнению Гориной, в киноиндустрии явно маловато. Нехватка специалистов с хорошей подготовкой на уровне современного технического профиля наблюдается как в съемочном процессе, так и на этапе постпродакшен, когда начинается процесс обработки отснятого материала, доведения картины до окончательно товарного вида.

И чем дальше, тем больше это может стать решающим моментом, определяющим успех любой кинематографической работы. Правильный монтаж, наложение компьютерной графики, спецэффектов, озвучка - все это делает специалиста постпродакшен очень важным звеном съемочного процесса. Между тем на практике таких высокоорганизованных профессионалов, способных удержать всю схему фильма, технологию производства, задумку режиссера, работу оператора и актеров, крайне мало. Например, в большинстве случаев специалисты постпродакшен - самоучки, поскольку пока таких специалистов последовательно не готовят ни в одном учебном заведении России.

Впрочем, это относится не только к техническим специалистам, но и к представителям творческих специальностей. Таланты талантами, однако именно профессиональное образование или его отсутствие становится в итоге главной основой будущих шедевров или провалов в кинематографе. Вкупе с багажом имеющихся знаний в разных областях - в литературе, искусстве, драматургии, истории кино.

И с этой точки зрения положительным моментом можно считать изменение в законе об образовании, которое теперь дает возможность бесплатно получать второе высшее образование в творческих вузах.

Мест для прохождения практики на съемочных площадках в Санкт-Петербурге пока немного

Словом, кадры по-прежнему решают все. И их нужно уметь терпеливо взращивать. В Санкт-Петербурге несколько вузов, которые занимаются этим сложным делом. Но практикующие киношники не особенно стремятся участвовать в процессе обучения молодежи.

Впрочем, мест для прохождения практики на съемочных площадках в Санкт-Петербурге пока немного. Несмотря на то что долги "Ленфильма" погашены, дела киностудии еще далеки от выздоровления.

И до сих пор, конечно, нет ответов на главные вопросы городского кинематографического образования: где, в каких городах и регионах будут потом работать эти молодые актеры, режиссеры, звукооператоры, продюсеры, что будут снимать?

Справка "РГ"

Постпроизводство, или постпродакшен (от англ. post- "после" + production "производство") - этап производства кино, радиопередач и прочих видов цифрового искусства, следующий за съемкой или записью отдельных сегментов работы. В кино это означает период монтажа - период обработки видеоматериала после съемок эпизодов фильма, подготовка и изготовление компьютерных объектов, редакция, монтаж, озвучивание и обработка материала фильма.

Тем временем

Далеко не все эксперты согласны с вышеизложенным мнением. Очевидно, что прогресс не стоит на месте и сейчас технология съемки на пленку ушла в прошлое. Но это не значит, что пленка умерла, просто она превратилась в элитарную немассовую технологию, которая доступна единицам, но все еще доступна. Кроме того, представители киноиндустрии уверяют, что специалистов, а особенно в постпродакшене, много. Проблема же в том, что продюсеры предпочитают искать некоего универсального специалиста, который будет делать все, а на практике таких специалистов действительно немного. И если в продакшене уже прошли процессы унификациии, диверсификации и разделения на отдельные специальности, то в постпродакшене этого не произошло. Пока. Причина как раз в техническом прогрессе. Если в продакшене функционал специалистов за 100 лет глобально не поменялся - художник отвечает за художественную концепцию, режиссер - за работу с актерами, оператор - за работу с пространством, - то в постпродакшене поменялся полностью. Изменились полностью техпроцессы, появились новые специальности, и с движением техпрогресса в кино так и будет происходить. Потому что сейчас кино и есть в первую очередь постпродакшен. Главной болевой точкой индустрии, таким образом, является недостаток продюсеров постпродакшена, которые способны представлять себе процесс постпродакшена целиком - от начального поступления материала до финального результата, который выйдет к зрителю.