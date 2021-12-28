О влиянии пандемии и о новых возможностях международного сотрудничества СПбГАСУ

О том, как реализуются международные связи университета, зачем выпускникам нужны двойные дипломы и как студенты обучаются лучшим мировым практикам, рассказала "РГ" начальник управления международной деятельности СПбГАСУ Светлана Петрова.

До пандемии студенты СПбГАСУ часто выезжали на практику в страны ЕС. Как сейчас устроена эта система?

Светлана Петрова: Студенты СПбГАСУ после небольшого перерыва, обусловленного пандемией, снова могут участвовать в программе академических обменов и обучаются в течение семестра в наших зарубежных вузах-партнерах. Мы, конечно, надеемся на скорое улучшение ситуации и полное открытие границ, ведь проекты у нас очень интересные и масштабные. В частности, до пандемии наши ребята выезжали на практику в Италию, Болгарию, Италию, Германию, Польшу, где в рамках воркшопов посещали лекции, практические занятия, реализовывали проекты, а потом их защищали. Мы в свою очередь принимали студентов из европейских стран и организовывали для них практику.

Пандемия заставила нас развивать новые академические инициативы в формате онлайн. В 2022 году планируется старт совместного пилотного проекта практических и лекционных занятий по архитектурному проектированию с Миланским политехническим университетом. Занятия стартуют весной 2022 г. и позволят студентам двух вузов получить уникальный опыт по архитектурному проектированию на базе выбранных площадок в Санкт-Петербурге и Милане.

В ноябре месяце текущего года СПбГАСУ впервые провел международные партнерские дни, в ходе которых студенты смогли встретиться с представителями университетов-партнеров СПбГАСУ и узнать о возможностях академического обмена. В мероприятии приняли участие 19 зарубежных университетов из 13 стран. На полях мероприятия состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании между СПбГАСУ и британским Университетом Ньюкасла (Newcastle University), были представлены новые партнеры СПбГАСУ из Эстонии, Италии и Германии.

А как обстоят дела с иностранными студентами в условиях пандемии?

Светлана Петрова: Сейчас в СПбГАСУ обучается около 900 иностранных студента из 67 государств. Отмечу, что студентам зарубежных университетов, несмотря на пандемию, разрешен въезд в РФ, в этом году большинство из них смогли приехать в Петербург. Но есть и те, кто по разным причинам пока остался в своих странах. Мы им всячески помогаем, проводим дистанционные занятия, их всячески поддерживают преподаватели и однокурсники.

Как проходят международные конференции?

Светлана Петрова: На текущий момент мероприятия проходят в гибридном формате. Например, в 2021 году СПбГАСУ провел III Международную научно-практическую конференцию "Реконструкция и реставрация архитектурного наследия" РРАН 2021, в первый день состоялся первый Мини-симпозиум по историческим конструкциям, организованный в сотрудничестве с Мадридским техническим университетом (UPM Madrid). Делегаты из 11 стран мира участвовали в конференции "Современные теоретические и практические вопросы геотехники: новые материалы, конструкции, технологии и методики расчетов" GFAC 2021. Часть делегатов в этих мероприятиях участвовали вживую, некоторые - дистанционно. 20-22 апреля 2022 года в рамках приграничного проекта BIM-ICE мы планируем проведение международной онлайн-конференции BIMAC 2022 "BIM-моделирование в задачах строительства и архитектуры". В июне планируется проведение в гибридном формате конференции по транспортной доступности в Арктике.

Конечно, условия в которых мы оказались, достаточно сложные, но международная деятельность продолжается, несмотря на закрытые границы. Наши студенты и преподаватели имеют возможность участвовать в крупных международных проектах и представлять мировому сообществу свои разработки.

Светлана Николаевна, как устроена система двойных дипломов и как она работает в условиях пандемии?

Светлана Петрова: С 2009 года СПбГАСУ реализует три программы двойного диплома с вузами Финляндии (Университет Юго-Восточной Финляндии (XAMK) и Университет прикладных наук LAB). На третьем курсе мы проводим конкурсный отбор среди студентов двух факультетов: строительного и инженерной экологии и городского хозяйства. Ребята проходят тестирование на знание английского языка и тест по направлению подготовки.

Несмотря на сложности реализации международного сотрудничества в условиях пандемии, недавно наш университет заключил соглашение со Специальной школой общественных работ, строительства и промышленности в Париже (ESTP) о программе двойного диплома для студентов СПбГАСУ.

В СПбГАСУ можно получить Европейское приложение к диплому. Чем оно отличается от нотариального перевода?

Светлана Петрова: Европейское приложение к диплому - это не перевод, а особый документ, в котором разъясняется, какие дисциплины освоил выпускник. В России и странах ЕС используется разная система зачетных единиц, соответственно, в Европейском приложении к диплому не просто указывается, сколько академических часов длился тот или иной предмет, а часы переводятся в систему, принятую в Европе. Также в документе перечисляются все компетенции, которыми овладел выпускник, указывается в каких мероприятиях он участвовал, где проходил практику, в какой сфере он может работать. Зачем это все нужно? Наши студенты довольно уверенно чувствуют себя в международной образовательной среде. Многие, получив диплом бакалавра, выбирают магистратуру в европейских вузах и в этих университетах хотят понимать, с какими знаниями к ним приходит человек. Наши выпускники довольно востребованы в других странах, их приглашают как на постоянную работу, так и на реализацию каких-то отдельных проектов. И в таких случаях Европейское приложение демонстрирует потенциальному работодателю академический бэкграунд студента.