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28.12.2021 00:20
Рубрика: Общество

Патриарх Кирилл попросил Эрмитаж вернуть церкви раку Александра Невского

Текст: Владимир Емельяненко, Елена Яковлева
Российская газета - Столичный выпуск № 295(8646)
Патриарх Кирилл вчера заявил о необходимости вернуть из Эрмитажа знаменитую раку князя Александра Невского и передать ее в Александро-Невскую лавру.

"Нахождение раки в Зимнем дворце - это в том числе и оскорбление памяти государыни императрицы Елизаветы Петровны, которая даже представить себе не могла, что созданная по ее повелению рака будет находиться не в Александро-Невской лавре, а в Зимнем дворце, - цитирует пресс-служба слова патриарха.

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Русская православная церковь уже давно настаивает, что место раки там, где мощи святого. Ибо именно ему в дар и память она изначально предназначалась. Однако Эрмитажу нелегко расстаться с одним из самых уникальных своих экспонатов. Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский настаивает на том, что надгробие прежде всего памятник русской государственности. И вся его эстетика это подтверждает.

К тому же уникальный барочный мемориальный ансамбль из полутора тонн серебра в советские годы был буквально спасен музеем от переплавки. Пиотровский подчеркивает, что это было сопряжено с риском для жизни и свободы, и музей, чтобы спасти раку, отдал на уничтожение часть своих коллекций. Не случись этого, возвращать сегодня Церкви было бы нечего. Но музей не просто держится за уникальный экспонат.

В Эрмитаже считают, что вопрос о достойном украшении раки с мощами святого должен быть решен. И поэтому настаивают на изготовлении точной копии надгробия. Однако сегодня в пресс-службе патриарха уточнили "Святейший патриарх Кирилл выступает против создания такой копии, подчеркивая, что рака "уникальна, и эта уникальность не должна теряться созданием копии". И это, безусловно, тоже резонная мысль.

Споры между церковью и музеем перешли в переговоры. Со стороны церкви с Эрмитажем их сейчас ведут управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий, председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон и наместник Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Назарий.

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