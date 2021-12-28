Попова: Тяжелое течение COVID-19 при "омикроне" наблюдается у невакцинированных

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что тяжелое течение заболевания новым штаммом коронавируса "омикрон" пока наблюдается только у непривитых и у тех, кто имеет сопутствующие заболевания. Она также отметила, что в целом коронавирус уже демонстрирует сезонность.

"Вирус распространяется очень быстро, мы видим уровень контагиозности, он гораздо более заразен. Но из того, что мы увидели в ЮАР, он не вызывает очень тяжелых течений. Он поражает большое количество людей сразу… Но вызывает тяжелые течения, только у тех, кто не привит и у тех кто имеет сопутствующие заболевания", - сказала она, выступая на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге.