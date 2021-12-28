Путин поблагодарил Назарбаева за идею создания ЕАЭС

Владимир Путин в Санкт-Петербурге провел встречу с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Российский президент поблагодарил его за идею создания ЕАЭС. Путин отметил, что в условиях пандемии и снижении уровня производства, механизмы и инструменты ЕАЭС и сейчас действуют эффективно.

"Должен сказать, что всегда с коллегами, когда собираемся, практически по любому вопросу развития ЕврАзЭС вспоминаем, что эта идея принадлежит вам. И мы все вам очень благодарны за то, что вы выступили инициатором этого союза", - заявил Путин.

В ходе беседы обсуждалось и экономическое сотрудничество с Казахстаном. По словам Путина, серьезный результат совместной работы - то, что в прошлом году удалось не допустить серьезного спада экономики (4%), а в этом году рост составил уже более 30%.

Назарбаев в свою очередь отметил, что между Казахстаном и Россией образцовые отношения. "Мы выстроили с вами образцовые отношения. И я надеюсь, что так и будет продолжаться при новом президенте Казахстана, потому что мы соседи, богом данные друг другу. И от этого отходить нам нельзя, это во взаимных интересах", - сказал он.