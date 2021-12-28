Путин поднял планку коллективного иммунитета до 90 процентов

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу должен достичь 90 процентов, заявил на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге президент России.

Перед лидерами выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова, рассказав о ситуации с ковидом и новым штаммом "омикрон". Владимир Путин заметил, что "коллеги за рубежом уже стремятся к иммунизации 90 с лишним процентов, 90-95" и спросил, какой уровень сейчас в России. Оказалось, около 60 процентов.

"А нужно 90", - поставил задачу президент. "90-95", - заметила глава Роспотребнадзора. Такой же уровень нужен для предотвращения распространения кори и полиомиелита. "Тогда мы не будем встречаться с этими инфекциями", - пояснила она.