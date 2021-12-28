Разработчики проектов цифровых решений получат до 20 миллионов рублей

В Петербурге запустят первую в стране платформу виртуального проектирования автомобилей. А на Ставрополье разработали технологию управления геопространственными данными.

До 20 миллионов рублей получат российские разработчики проектов цифровых решений на развитие и коммерциализацию своих идей в разных сферах экономики. Фонд содействия инновациям объявил о начале конкурса на получение гранта по программе "Развитие" в рамках федерального проекта "Цифровые технологии" нацпроекта "Цифровая экономика".

Лаборатория "Вычислительная механика" (Петербург) уже воспользовалась таким грантом. Здесь занимаются разработкой платформы виртуального проектирования аэродинамически оптимальных экстерьеров автомобилей. С помощью такого "интеллектуального помощника" разработчики смогут гораздо быстрее создавать модели кузова автомобилей. На платформе можно оперативно вносить изменения и оптимизировать стилевые решения автомобилей. Грантовые средства помогут завершить разработки уже в будущем году.

Новая цифровая платформа поможет сделать автомобили более комфортными, экологичными и потребляющими меньше топлива

А на Ставрополье гранты помогли разработать технологию, на базе которой создали платформу "Плато". Она может хранить информацию о полях, лесах, реках и так далее. Можно брать ее и создавать приложения под свои нужды. Доступна база для органов власти всех уровней и частных компаний.

"На Ставрополье с помощью "Плато" создали карты мелиоративных систем региона и особо охраняемых природных территорий", - рассказал "РГ" гендиректор компании "Инфоком-С" Владимир Копытов. Последнюю можно скачать на мобильный телефон и увидеть, к примеру, данные о площади заказника или памятника природы, о животных и растениях, которые там есть.

При этом работать платформа "Плато" может в любом регионе, поэтому простор для ее использования очень велик.