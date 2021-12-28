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Рубрика: Экономика

С Нового года туалеты Петербурга будут работать бесплатно

Текст: Инесса Суворова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Столичный выпуск № 295(8646)
Доступ в общественные "места острой необходимости" Санкт-Петербурга в следующем году станет бесплатным. Такое решение приняли в городском "Водоканале".

В ведении этой организации сегодня находится 651 общественный туалет, плата за пользование в которых, за исключением льготных категорий граждан, составляла 30 рублей. Деньги шли на эксплуатацию и обслуживание этих необходимых для городской жизни заведений. Сейчас расходы на их содержание будут возмещаться из городского бюджета.

Предполагается, что в туалетах будут постоянные дежурные, которые смогут помогать маломобильным людям, а также следить, чтобы посетители не портили имущество.

На сайте "Водоканала" есть интерактивная карта с отметками этих точек.

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