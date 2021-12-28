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28.12.2021 17:34

Стоимость проданного контрафакта достигла 6,5 триллиона рублей

Текст: Ян Гриневич
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 295(8646)
За год объем контрафактной продукции в рознице вырос на 10 процентов в денежном выражении, однако ее доля в структуре розничной торговли не изменилась. К такому выводу пришли эксперты компании BrandMonitor, которые опубликовали результаты проведенного исследования.
Самый подделываемый товар в рознице - кроссовки. Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Самый подделываемый товар в рознице - кроссовки. Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Самый подделываемый товар в рознице - кроссовки. Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Выяснилось, что объем торговли контрафактом в России в этом году составил от четырех до 6,5 триллиона рублей. Это от четырех до шести процентов ВВП страны. Из них примерно 40 процентов - это продажи поддельных продовольственных товаров и 60 процентов - непродовольственных.

Фото: istock
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- В 2021 году на контрафакт пришлось от 11 до 18 процентов от всей розничной торговли в РФ. Хотя по отношению к прошлому году эта доля не изменилась, объем продаж в денежном выражении вырос не менее чем на 10 процентов, - сообщил Юрий Вопилов, гендиректор компании.

Несмотря на существующий стереотип об интернете как основном канале распространения контрафакта, исследователи утверждают: только десятую часть подделок продают онлайн, все остальное распространяется через традиционные офлайновые точки. В структуре продовольственного контрафакта на интернет приходится чуть меньше двух процентов, непродовольственного - не менее 15 процентов. При этом эксперты предупреждают: цифры существенно различаются в зависимости от группы товаров. Если на интернет приходится 30 процентов продаж рынка контрафактной одежды и обуви люксовых брендов и 40 процентов контрафактных брендовых кроссовок, то поддельные игрушки продаются через традиционные магазины - там их 85 процентов от ассортимента.

Ранее в исследовании компании Gorodissky IP Security указывалось, что последняя "детская" категория наиболее уязвима: распознать визуально контрафактные игрушки можно лишь в 40 процентах случаев, а в 60 процентах подделки являются высококачественными, неотличимыми от подлинника. После игрушек наиболее копируемыми в сегменте являются детская одежда, в том числе карнавальные костюмы, и различного рода сумки (29 процентов), текстиль (постельные принадлежности, полотенца - 12 процентов), печатная продукция (тетради, раскраски, тематические журналы, книги - 10 процентов).

Причем контрафактная детская одежда изготавливается не только во Вьетнаме, Таиланде, КНР. "Копии" изделий с использованием российских мультипликационных брендов производят на постсоветском пространстве: в Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане, на Украине, в Казахстане и Армении.

В 2021 году на контрафакт пришлось от 11 до 18 процентов от всей розничной торговли в РФ

Одной из причин роста онлайн-продаж подделок эксперты называют низкий уровень модерации на интернет-площадках. Этот вопрос в начале года поднимал и департамент развития внутренней торговли Минпромторга РФ, который провел мониторинг работы основных сетевых розничных игроков.

Напомним, что эта проблема имеет международный аспект - каждый десятый продукт в мире контрафактный. По оценке сервиса по анализу пользовательской информации Red Point, каждый третий покупатель в мире сомневается в том, что приобрел подлинный товар. Даже таким лидерам отрасли, как Amazon, которые вложили немалые средства в системы выявления подлинности продукции, борьба с копиями не принесла ощутимого результата - некоторые покупатели приходят на крупные площадки специально за подделками. А глава Alibaba Джек Ма добавил масла в огонь дискуссии, заявив, что качество подделок, продаваемых в онлайн-магазинах компании, выше качества оригиналов. При этом компания готова работать с производителями, чтобы победить проблему.

Таким образом, борьба с контрафактом продолжается. Будет ли победитель в этой схватке - неясно.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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