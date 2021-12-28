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28.12.2021 16:35
Рубрика: Общество

В Ленобласти дочь спасла маму от рака во время беременности

Текст: Вера Черенева

Жительница Ленинградской области узнала об онкологическом заболевании во время беременности, но смогла родить здорового ребенка. Молодая мать убеждена, в этой непростой ситуации дочь ее спасла, а врачи, в свою очередь, спасли ребенка.

Фото: https://www.istockphoto.com
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Об этой истории рассказали в Центре имени Алмазова, где вели пациентку, после выявления подозрительного образования в яичнике. По словам оперирующего хирурга врача-акушера-гинеколога высшей категории, онколога, кандидата медицинских наук Елены Дикаревой, рак яичника протекает изначально бессимптомно. Поэтому, как правило, пациентки обращаются к врачам на поздних стадиях заболевания. Но в этой истории все случилось по-другому.

Жительница Ленобласти забеременела, встала на учет в женской консультации и после десятой недели пошла делать первый УЗИ-скрининг. Врачи очень внимательно провели процедуру и среди прочего проверили не только состояние ребенка, но и органы репродуктивной системы женщины. Тогда-то они и заметили подозрительное образование в яичнике.

На дальнейшие обследования женщину направили в НМИЦ имени Алмазова, где ведут такие сложные случаи. Пациентка сделала МРТ. Диагноз оказался неутешительным - рак.

Раньше женщины в положении, у которых выявляли онкологическое заболевание, вынуждены были, чаще всего, прерывать беременность. Причем, из-за агрессивных методов лечения шансов стать матерями повторно у них практически не оставалось. Но теперь технологии позволяют проводить лечение во время беременности. Жительнице Ленобласти повезло, если можно так выразиться.

В ее случае обошлось без химиотерапии, хотя ее теперь беременным тоже делают. Когда женщина была на 21-й неделе, ей провели лапароскопию с полным удалением новообразования. От хирургов потребовалась предельная точность, они смогли не нарушить целостность опухоли, это нужно, чтобы предотвратить рецидивы и образование метастазов. Это означает, что на этом борьба с раком, по крайней мере сейчас, для женщины завершилась.

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Обследование опухоли показало, что онкологическое заболевание имело низкую степень злокачественности, то есть, находилось на первой стадии. В такой стадии онкопациентов практически никогда не выявляют, здесь, как убеждена женщина, ей помог сам факт беременности, без него вовремя обнаружить болезнь было бы нереально. Второй яичник пациентке смогли сохранить, это значит, что у нее остаются шансы еще раз забеременеть.

За женщиной и ее ребенком наблюдало огромное количество специалистов. Беременность развивалось благополучно, в 37 недель произошла отслойка плаценты и пациентке сделали кесарево сечение. Девочка родилась с весом 2,6 килограммов, но в целом она здорова. Сейчас ей уже 10 месяцев. За матерь и дочерью на всякий случай продолжают наблюдать врачи.

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