В новогоднюю ночь проезд в Череповце будет бесплатным

Бесплатным будет проезд в новогоднюю ночь - с полуночи до пяти часов утра - для пассажиров Череповца. Такой подарок жителям города сделали в городской автоколонне. А еще перевозчики запустили зимнюю акцию, и теперь в салонах городских автобусов вместо водителей и кондукторов работают Деды Морозы и Снегурочки.

Как рассказал череповецкий водитель Павел Неделков, в подобной акции он участвует впервые. Но не ограничивается только тем, что одевает костюм Деда Мороза - обязательно поздравляет пассажиров с праздником. "В моей работе самое интересное - это приносить людям пользу, а сейчас еще и радость", - признался Павел.

Пассажиры к подобной акции относятся с интересом - сразу улыбаются, а в салоне царит доброжелательное предпраздничное настроение. Тем более когда к ним подходит Снегурочка в красивом наряде.

Два вида машин украсили гирляндами: первые будут светиться синим, а вторые - желтым цветом. Нарядные автобусы будут ходить до конца новогодних праздников.

Преобразились и их салоны. Во-первых, валидаторы украсили изображениями Деда Мороза. А во-вторых, разместили детские поделки. Это и авторские гирлянды, и шарики, и снежинки. Для этого был объявлен специальный конкурс, и его победителей наградят 29 декабря прямо в украшенном автобусе - дети получат билеты в кино. Но и это еще не все. Пассажиров начнут угощать и сладкими сюрпризами.

Кстати, помимо автобусов на городские линии вышли и четыре новогодних трамвая, украшенных гирляндами.