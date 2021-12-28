В Петербурге автобус въехал в здание театра во время спектакля

В Петербурге в здание театра "Приют комедианта" на Садовой, 27, въехал рейсовый автобус, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу учреждения культуры.

В театре как раз шла семейная драма "Это все она" с Юлией Ауг в главной роли. Зрители напряженно следили за действом на сцене, когда произошел толчок.

Автобус сбил фонарь, стеклянные витрины уцелели, на крыльце в момент ЧП никого не было. В результате ДТП, по предварительным данным, было задето несколько припаркованных рядом с театром автомобилей.

В салоне автобуса никто не пострадал.