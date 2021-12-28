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28.12.2021 22:45
Рубрика: Экономика

В Санкт-Петербурге общественные туалеты сделают бесплатными

Текст: Вера Черенева ("Российская газета", Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 296(8647)
С 1 января 2022 года посещение общественных туалетов Северной столицы, находящихся в ведении городского "Водоканала", станет бесплатным.
В Северной столице одно "посадочное" место приходится на 557 местных жителей. Фото: Сергей Николаев/РГ

По данным комитета по энергетике и инженерному обеспечению Смольного, в Петербурге 214 таких стационарных туалетов - 125 модульных и 291 передвижной. Сейчас плата за их посещение составляет 30 рублей. Но с начала года плату отменят, а "Водоканал" начнет получать компенсацию от города. Сумма субсидий не называется. Но, как говорят в "Водоканале", сейчас средства, которые компания получает от граждан, покрывают лишь небольшую часть расходов.

Более 90% жителей Лондона заявили, что им трудно найти общественный туалет

Большинство туалетов расположены в историческом центре Петербурга. Кроме того, для людей с ограниченными возможностями в 17 передвижных санитарно-гигиенических комплексах (ПСГК) на базе автобусов МАЗ оборудованы специальные въезды для инвалидов-колясочников. Для маломобильных групп населения также оборудованы 10 модульных туалетов для установки в садах и парках. Наконец, 10 передвижных туалетов выставляются в период проведения городских мероприятий.

Отмена оплаты касается только тех туалетов, что находятся в ведении "Водоканала", а эта компания совсем не является монополистом на рынке. Еще несколько частных предприятий выставляют модульные туалеты у станций метро и городских достопримечательностей, и на их ценовую политику решение Смольного не влияет. В среднем посещение частной кабинки обходится в 45-50 рублей. Также в городе общественные туалеты есть в торговых центрах, формат их работы определяют владельцы. В ряде ТЦ туалеты бесплатны, в других установлена плата от 15 до 25 рублей. В целом число общественных туалетов в Петербурге достаточно велико. Одно "посадочное место" приходится на 557 жителей.

Остается добавить, что согласно действующим градостроительным нормам на 1000 жителей должен приходиться как минимум один общественный туалет.

А как у вас?

Татьяна Мосунова, экскурсовод, Екатеринбург:

- В нашем городе посещение общественного туалета по-прежнему платное - 20 рублей. Но дело не в цене. Зимой они у нас закрыты. Да и летом их было не слишком много - несколько на весь город. Тем не менее туристы во время пешеходных экскурсий пользовались ими довольно активно. Кстати, особенно остро проблема встала с введением QR-кодов. Если раньше можно было завести группу туристов в торговый центр или кафе, то с появлением ограничений делать это стало труднее. А если 30 человек заходят в торговый центр, у них проверяют документы - это большая потеря времени.

Игорь Куляжев, заместитель руководителя исполкома Казани:

- У нас туалеты бесплатные, и уже не первый год. К слову, для удобства жителей и гостей города продлено время их работы в новогодние каникулы. С 24 декабря по 10 января они будут работать ежедневно с 10 дня до 22.00. А туалетные модули, находящиеся вблизи елочных городков, с 31 декабря по второе января будут работать до двух часов ночи.

Юрий Лебедев, депутат Законодательного собрания Нижегородской области:

- Стационарных туалетов в Нижнем Новгороде не так много. К 800-летию города на его улицах появились туалетные модули, но все платные. К сожалению, Нижний - один из многих крупных городов страны, которые похвастаться соответствующей статьей расходов не могут...

Подготовили Ольга Медведева (Екатеринбург), Олег Платонов (Казань), Андрей Чугунов (Нижний Новгород)

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