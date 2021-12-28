В Санкт-Петербурге общественные туалеты сделают бесплатными

По данным комитета по энергетике и инженерному обеспечению Смольного, в Петербурге 214 таких стационарных туалетов - 125 модульных и 291 передвижной. Сейчас плата за их посещение составляет 30 рублей. Но с начала года плату отменят, а "Водоканал" начнет получать компенсацию от города. Сумма субсидий не называется. Но, как говорят в "Водоканале", сейчас средства, которые компания получает от граждан, покрывают лишь небольшую часть расходов.
Большинство туалетов расположены в историческом центре Петербурга. Кроме того, для людей с ограниченными возможностями в 17 передвижных санитарно-гигиенических комплексах (ПСГК) на базе автобусов МАЗ оборудованы специальные въезды для инвалидов-колясочников. Для маломобильных групп населения также оборудованы 10 модульных туалетов для установки в садах и парках. Наконец, 10 передвижных туалетов выставляются в период проведения городских мероприятий.
Отмена оплаты касается только тех туалетов, что находятся в ведении "Водоканала", а эта компания совсем не является монополистом на рынке. Еще несколько частных предприятий выставляют модульные туалеты у станций метро и городских достопримечательностей, и на их ценовую политику решение Смольного не влияет. В среднем посещение частной кабинки обходится в 45-50 рублей. Также в городе общественные туалеты есть в торговых центрах, формат их работы определяют владельцы. В ряде ТЦ туалеты бесплатны, в других установлена плата от 15 до 25 рублей. В целом число общественных туалетов в Петербурге достаточно велико. Одно "посадочное место" приходится на 557 жителей.
Остается добавить, что согласно действующим градостроительным нормам на 1000 жителей должен приходиться как минимум один общественный туалет.
Татьяна Мосунова, экскурсовод, Екатеринбург:
- В нашем городе посещение общественного туалета по-прежнему платное - 20 рублей. Но дело не в цене. Зимой они у нас закрыты. Да и летом их было не слишком много - несколько на весь город. Тем не менее туристы во время пешеходных экскурсий пользовались ими довольно активно. Кстати, особенно остро проблема встала с введением QR-кодов. Если раньше можно было завести группу туристов в торговый центр или кафе, то с появлением ограничений делать это стало труднее. А если 30 человек заходят в торговый центр, у них проверяют документы - это большая потеря времени.
Игорь Куляжев, заместитель руководителя исполкома Казани:
- У нас туалеты бесплатные, и уже не первый год. К слову, для удобства жителей и гостей города продлено время их работы в новогодние каникулы. С 24 декабря по 10 января они будут работать ежедневно с 10 дня до 22.00. А туалетные модули, находящиеся вблизи елочных городков, с 31 декабря по второе января будут работать до двух часов ночи.
Юрий Лебедев, депутат Законодательного собрания Нижегородской области:
- Стационарных туалетов в Нижнем Новгороде не так много. К 800-летию города на его улицах появились туалетные модули, но все платные. К сожалению, Нижний - один из многих крупных городов страны, которые похвастаться соответствующей статьей расходов не могут...
Подготовили Ольга Медведева (Екатеринбург), Олег Платонов (Казань), Андрей Чугунов (Нижний Новгород)