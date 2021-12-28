Врачи: Боли в спине могут указывать на онкологию

Вертеброгенный болевой синдром, проще говоря, боль в спине, может иметь опасную природу и указывать на наличие метастазов в позвоночнике. В таких случаях пациенту может потребоваться срочная операция, но практика показывает, что люди часто тянут с обращением в медицинские учреждения, да и сами врачи не всегда готовы оперативно организовать хирургическое вмешательство.

К таким выводам пришли врачи из НИИ скорой помощи имени Джанелидзе и Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика Павлова в рамках масштабного исследования маршрутизации пациентов с вертеброгенным болевым синдромом. Результаты совместной работы опубликованы в журнале "Травматология и ортопедия в России".

В публикации отмечается, что лучше всего метастатические поражения позвоночника поддаются оперативному вмешательству в течение трех суток с момента острых нарушений. Но, как показало исследование, проведенное в больницах Петербурга, из 43 пациентов, судьбу которых отслеживали врачи в рамках изыскания, в первую неделю с момента возникновения вертребрального синдрома госпитализировали лишь десятерых. Причем, из них только шесть человек попали на больничную койку в первые 72 часа.

Авторы исследования объясняют это обстоятельство двумя факторами. Во-первых, сами пациенты, когда у них возникает вертебральный синдром, какое-то время терпят боль и не обращаются к врачам. Во-вторых, далеко не все доктора готовы сразу направлять пациентов с болью в спине в специализированные центры и поначалу предлагают консервативные методы лечения.

В публикации отмечается, что когда пациент длительное время терпит боль, то это влияет на самочувствие, ухудшает качество жизни человека и может сказаться на исходе лечения. Как именно, вопрос сложный, данная проблема, как выяснилось, раньше особо не изучалась. Проблема длительной догоспитальной паузы характерна не только для России. Похожие сложности есть при лечении пациентов в Нидерландах и Канаде.

Ключевая проблема в том, что "прихватить спину" может практически у любого. И лишь в единичных случаях человеку требуется операция, но если ее не сделать, исход может быть печальным. Авторы исследования говорят, что в группе риска здесь в первую очередь пациенты с ранее диагностированными онкологическими заболеваниями, а также люди, у которых выявлен вирус иммунодефицита. При болях в спине им следует незамедлительно обращаться к врачам, даже если тревога окажется ложной, в их случае лучше перестраховаться.